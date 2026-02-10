Carnevale e San Valentino con la Fiera del Vintage: 2 giorni di stand, area fashion e food

Sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026, al Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud torna la Fiera del Vintage, con un appuntamento dedicato che combina il romanticismo di San Valentino e l’atmosfera festosa del Carnevale.

Carnevale e San Valentino con Fiera del Vintage a Caserta

Ancora una volta la XXII edizione della manifestazione attirerà appassionati, collezionisti e curiosi da tutto il territorio, pronti a perdersi in un percorso mozzafiato, trascorrendo un’esperienza originale all’insegna dello stile e della creatività.

Per tutto il weekend, dalle 10:00 alle 20:00, sarà possibile incamminarsi lungo il percorso espositivo che abbraccia abbigliamento e accessori, modernariato e antiquariato, modellismo, collezionismo, giocattoli, editoria, vinili, rigatteria e tanto altro.

Tra i punti di forza ormai consolidati dell’evento spicca la grande area fashion con oltre 2 mila mq interamente dedicati all’abbigliamento vintage e retrò: uno spazio in cui trovare capi iconici, capsule tematiche e proposte street-retro. Il pubblico potrà scoprire, provare e acquistare pezzi rari e originali, perfetti per esprimere la propria personalità, sorprendere con un regalo non convenzionale per San Valentino o lasciarsi ispirare da look creativi in vista del Carnevale.

Grande attenzione anche alle nuove tendenze del collezionismo e della cultura nerd, con una nuova area esclusiva dedicata a giocattoli, videogames, retrogames e fumetti: un viaggio emozionale capace di unire generazioni diverse attraverso oggetti che hanno fatto la storia dell’immaginario collettivo.

Come da tradizione, l’esperienza sarà accompagnata da un DJ set continuo che farà da colonna sonora alla visita tra gli stand, creando un’atmosfera dinamica e coinvolgente. A disposizione degli ospiti ampi parcheggi e un’area food & beverage dove poter consumare il pranzo, la cena o un semplice aperitivo.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di Vesuviolive, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione.