Dal 24 al 28 febbraio 2026 torna il Festival di Sanremo, ecco chi saranno i co-conduttori al fianco di Carlo Conti.

La presenza fissa di Laura Pausini: i co-conduttori delle serate di Sanremo

Per la 76° edizione del Festival di Sanremo affianco a Carlo Conti (conduttore e direttore artistico del Festival) troviamo per tutte e 5 le serate Laura Pausini.

“Ringrazio Laura per aver accettato subito con entusiasmo il mio invito. È un grande onore ed una gioia condividere la conduzione del festival con un’artista ed una donna così forte, così carismatica e divertente come Laura. Con noi poi si alterneranno ogni sera vari co-conduttori e co-conduttrici con i quali animeremo il palco dell’Ariston”, ha spiegato Carlo Conti durante l’annuncio al tg1.

Tramite Instagram ha poi annunciato la presenza di Can Yaman, famoso attore turco, come co-conduttore della prima serata del Festival. La notizia è arrivata con un meme di Carlo Conti che lo ritrae nei panni di Sandokan, con il titolo Carlokan e una sola parola nel post: “co-co”. La notizia è stata confermata poi ufficialmente dalla Rai.

Per la seconda serata il duo Conti-Pausini vedrà al suo fianco Achille Lauro, si tratta di un ritorno: diverse le sue partecipazioni al Festival, di cui l’ultima nel 2025. E a completare la serata anche la presenza confermata di Lilo Petrolo comico italiano.

Sempre su Instagram ha annunciato la co-conduttrice della terza serata: “Insieme a me e Laura Pausini, giovedì sera, ci sarà una delle donne più belle del mondo, una bravissima modella: Irina Shayk”.

Irina Shayk è un’icona della moda mondiale, è stata il volto delle campagne delle principali maison di moda. Nella sua straordinaria carriera è apparsa su oltre 150 copertine editoriali.

Per la quarta serata si attende conferma di Nino Frassica, dopo l’annuncio e il ritiro del comico Andrea Pucci. E per la quinta serata non ci sono, oltre Laura Pausini, altri co-conduttori previsti al momento.