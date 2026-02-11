Le Mille e una Notte in Campania, apre il mondo dell’Oriente a Carnevale: 3 giorni di magia
Feb 11, 2026 - Veronica Ronza
Carnevale al Centro Commerciale Campania
Dal 15 al 17 febbraio 2026 al Centro Commerciale Campania di Marcianise (Caserta) arriva il Bollywood Carnival, uno speciale evento di Carnevale ispirato al mondo Bollywood e alle suggestioni senza tempo de Le Mille e Una Notte che proietterà i partecipanti in un vero e proprio mondo esotico, tra le meraviglie dell’Oriente.
Le Mille e Una Notte: magia al Centro Campania per Carnevale
Tra colori sgargianti, musica travolgente e atmosfere da fiaba, per tre pomeriggi consecutivi, dalle 15:00 alle 19:00, il Centro accoglierà famiglie, bambini e appassionati con un’esperienza immersiva e multisensoriale che unisce scenografie spettacolari, performance artistiche, danza e momenti di coinvolgimento diretto del pubblico.
Il cuore dell’evento sarà il dehor di Piazza Campania, allestito come un raffinato salotto orientale con tappeti, tessuti, drappeggi e cuscini, che diventerà il punto focale delle esibizioni. L’ambientazione sarà resa ancor più suggestiva dal mercato orientale che occuperà il palco con spezie e decorazioni evocative. Infine, un gazebo tematizzato dedicato al trucco, pensato per i più piccoli e per chi desidera immergersi completamente nell’atmosfera del Carnevale.
Nelle giornate di domenica 15 e martedì 17 febbraio, dodici performer in costume, ispirati all’immaginario de Le Mille e Una Notte, con trucchi e accessori stile Bollywood, animeranno le gallerie del Centro con performance itineranti, creando occasioni di interazione. Si dirigeranno poi verso la pedana centrale per dare vita a spettacolari coreografie collettive, seguite da sessioni di Baby Dance per i bambini.
Lunedì 16 febbraio spazio alla danza professionale con la partecipazione speciale della Bollywood Dance Company Italy: cinque ballerini porteranno in scena due spettacoli di danza Bollywood, alle 18:00 e alle 19:30, seguiti da un tutorial aperto al pubblico per imparare alcuni passi e vivere in prima persona l’energia e la magia di questo stile iconico.
Per tutta la durata dell’evento sarà attiva la postazione trucco che nelle giornate di domenica e lunedì sarà riservata ai bimbi mentre martedì offrirà trucco hennè. Tutti coloro che scaricheranno l’app IO&Campania potranno accedere al servizio trucco e ricevere un piccolo kit di Carnevale con gadget per bambini e bastoncini di incenso ispirati alla tradizione indiana.
