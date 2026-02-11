Le Mille e una Notte in Campania, apre il mondo dell’Oriente a Carnevale: 3 giorni di magia

Dal 15 al 17 febbraio 2026 al Centro Commerciale Campania di Marcianise (Caserta) arriva il Bollywood Carnival, uno speciale evento di Carnevale ispirato al mondo Bollywood e alle suggestioni senza tempo de Le Mille e Una Notte che proietterà i partecipanti in un vero e proprio mondo esotico, tra le meraviglie dell’Oriente.

Le Mille e Una Notte: magia al Centro Campania per Carnevale

Tra colori sgargianti, musica travolgente e atmosfere da fiaba, per tre pomeriggi consecutivi, dalle 15:00 alle 19:00, il Centro accoglierà famiglie, bambini e appassionati con un’esperienza immersiva e multisensoriale che unisce scenografie spettacolari, performance artistiche, danza e momenti di coinvolgimento diretto del pubblico.

Il cuore dell’evento sarà il dehor di Piazza Campania, allestito come un raffinato salotto orientale con tappeti, tessuti, drappeggi e cuscini, che diventerà il punto focale delle esibizioni. L’ambientazione sarà resa ancor più suggestiva dal mercato orientale che occuperà il palco con spezie e decorazioni evocative. Infine, un gazebo tematizzato dedicato al trucco, pensato per i più piccoli e per chi desidera immergersi completamente nell’atmosfera del Carnevale.

Nelle giornate di domenica 15 e martedì 17 febbraio, dodici performer in costume, ispirati all’immaginario de Le Mille e Una Notte, con trucchi e accessori stile Bollywood, animeranno le gallerie del Centro con performance itineranti, creando occasioni di interazione. Si dirigeranno poi verso la pedana centrale per dare vita a spettacolari coreografie collettive, seguite da sessioni di Baby Dance per i bambini.

Lunedì 16 febbraio spazio alla danza professionale con la partecipazione speciale della Bollywood Dance Company Italy: cinque ballerini porteranno in scena due spettacoli di danza Bollywood, alle 18:00 e alle 19:30, seguiti da un tutorial aperto al pubblico per imparare alcuni passi e vivere in prima persona l’energia e la magia di questo stile iconico.

Per tutta la durata dell’evento sarà attiva la postazione trucco che nelle giornate di domenica e lunedì sarà riservata ai bimbi mentre martedì offrirà trucco hennè. Tutti coloro che scaricheranno l’app IO&Campania potranno accedere al servizio trucco e ricevere un piccolo kit di Carnevale con gadget per bambini e bastoncini di incenso ispirati alla tradizione indiana.

