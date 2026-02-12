Carnevale degli Innamorati alla Reggia di Carditello: danze in costume nella Reale delizia dei Borbone
Feb 12, 2026 - Redazione Vesuviolive
Carnevale alla Reggia di Carditello
Tra rievocazioni storiche, danze in costume e carri allegorici, la Reggia di Carditello si prepara a vivere un fine settimana speciale con la quinta edizione del Carnevale di Carditello, in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio nel Real Sito di San Tammaro, in provincia di Caserta.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Real Sito di Carditello e la Pro Loco di Capua, con un format che unisce spettacolo, memoria storica e partecipazione popolare, creando un itinerario culturale integrato tra Capua e Carditello.
Il Carnevale degli Innamorati alla Reggia di Carditello
Maschere, cortei storici e contributi teatrali animeranno gli spazi della Reale Delizia borbonica, trasformata per l’occasione in un grande teatro all’aperto. I carri allegorici e le maschere arrivano direttamente dal Carnevale storico di Capua, tra le manifestazioni più antiche e identitarie della Campania.
Momento centrale sarà la presenza della corte carnascialesca capuana nella giornata di domenica: Re Carnevale, affiancato dalla regina e dal Casilino, leggerà il proclama nel Galoppatoio di Ferdinando IV, per poi scendere lungo lo scalone reale accompagnato dai cortigiani, dando ufficialmente il via al corteo.
Cultura, comunità e rinascita
“Un evento – spiega Maurizio Maddaloni – che rappresenta non solo una grande festa popolare, ma soprattutto un potente simbolo di rinascita per la nostra comunità”.
“Un’occasione unica e straordinaria per scoprire la Reale Delizia”, aggiunge il presidente della Fondazione, sottolineando come il Real Sito sia da sempre luogo di incontro, contaminazione culturale e dialogo tra popolo e nobiltà, oggi rilanciato attraverso format inclusivi e sostenibili.
Il programma
Sabato 14 febbraio
Ore 15:00 / 16:00
Visite accompagnate tematiche con rievocazioni storiche
Ballo in costume romantico
In collaborazione con Danzando nel Tempo
Ore 16:30
Il Carnevale degli innamorati
Pillole di teatro
Letture animate
Laboratori creativi
A cura de La Mansarda Teatro dell’Orco
Per info, costi e prenotazioni
Cell. 331 6997325
Domenica 15 febbraio
Ore 10:30 – 12:00
Carri del Carnevale storico di Capua
Tappa a Carditello
Animazione teatrale
A cura di Pro Loco di Capua
Ingresso gratuito
Ore 11:30 / 12:30
Visite accompagnate tematiche con rievocazioni storiche
In collaborazione con Antiqua Tempora
Ore 15:00 / 16:00
Visite accompagnate tematiche
Infobox
Area museale
Visite accompagnate
Intero: €8,00
Ridotto over 60: €6,00
Ridotto 6-18 anni: €4,00
Gruppi (minimo 20 persone): €7,00
Gratuito per under 6 e diversamente abili
Parcheggio
Gratuito (non custodito)
Info e prenotazioni
Cell. 379 2981223
Mail prenotazione@fondazionecarditello.org