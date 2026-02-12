Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Carnevale degli Innamorati alla Reggia di Carditello: danze in costume nella Reale delizia dei Borbone

Feb 12, 2026 - Redazione Vesuviolive

Carnevale alla Reggia di Carditello

Tra rievocazioni storiche, danze in costume e carri allegorici, la Reggia di Carditello si prepara a vivere un fine settimana speciale con la quinta edizione del Carnevale di Carditello, in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio nel Real Sito di San Tammaro, in provincia di Caserta.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Real Sito di Carditello e la Pro Loco di Capua, con un format che unisce spettacolo, memoria storica e partecipazione popolare, creando un itinerario culturale integrato tra Capua e Carditello.

Il Carnevale degli Innamorati alla Reggia di Carditello

Maschere, cortei storici e contributi teatrali animeranno gli spazi della Reale Delizia borbonica, trasformata per l’occasione in un grande teatro all’aperto. I carri allegorici e le maschere arrivano direttamente dal Carnevale storico di Capua, tra le manifestazioni più antiche e identitarie della Campania.

Momento centrale sarà la presenza della corte carnascialesca capuana nella giornata di domenica: Re Carnevale, affiancato dalla regina e dal Casilino, leggerà il proclama nel Galoppatoio di Ferdinando IV, per poi scendere lungo lo scalone reale accompagnato dai cortigiani, dando ufficialmente il via al corteo.

Cultura, comunità e rinascita

“Un evento – spiega Maurizio Maddaloni – che rappresenta non solo una grande festa popolare, ma soprattutto un potente simbolo di rinascita per la nostra comunità”.

“Un’occasione unica e straordinaria per scoprire la Reale Delizia”, aggiunge il presidente della Fondazione, sottolineando come il Real Sito sia da sempre luogo di incontro, contaminazione culturale e dialogo tra popolo e nobiltà, oggi rilanciato attraverso format inclusivi e sostenibili.

Il programma

Sabato 14 febbraio
 Ore 15:00 / 16:00
Visite accompagnate tematiche con rievocazioni storiche
Ballo in costume romantico
In collaborazione con Danzando nel Tempo

Ore 16:30
Il Carnevale degli innamorati
Pillole di teatro
Letture animate
Laboratori creativi
A cura de La Mansarda Teatro dell’Orco
Per info, costi e prenotazioni
Cell. 331 6997325

Domenica 15 febbraio
 Ore 10:30 – 12:00
Carri del Carnevale storico di Capua
Tappa a Carditello
Animazione teatrale
A cura di Pro Loco di Capua
Ingresso gratuito

Ore 11:30 / 12:30
Visite accompagnate tematiche con rievocazioni storiche
In collaborazione con Antiqua Tempora

Ore 15:00 / 16:00
Visite accompagnate tematiche

Infobox
 Area museale
Visite accompagnate
Intero: €8,00
Ridotto over 60: €6,00
Ridotto 6-18 anni: €4,00
Gruppi (minimo 20 persone): €7,00
Gratuito per under 6 e diversamente abili

Parcheggio
 Gratuito (non custodito)

Info e prenotazioni
 Cell. 379 2981223
Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

Tag
eventiReggia di Carditello
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI