Tra rievocazioni storiche, danze in costume e carri allegorici, la Reggia di Carditello si prepara a vivere un fine settimana speciale con la quinta edizione del Carnevale di Carditello, in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio nel Real Sito di San Tammaro, in provincia di Caserta.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Real Sito di Carditello e la Pro Loco di Capua, con un format che unisce spettacolo, memoria storica e partecipazione popolare, creando un itinerario culturale integrato tra Capua e Carditello.

Il Carnevale degli Innamorati alla Reggia di Carditello

Maschere, cortei storici e contributi teatrali animeranno gli spazi della Reale Delizia borbonica, trasformata per l’occasione in un grande teatro all’aperto. I carri allegorici e le maschere arrivano direttamente dal Carnevale storico di Capua, tra le manifestazioni più antiche e identitarie della Campania.

Momento centrale sarà la presenza della corte carnascialesca capuana nella giornata di domenica: Re Carnevale, affiancato dalla regina e dal Casilino, leggerà il proclama nel Galoppatoio di Ferdinando IV, per poi scendere lungo lo scalone reale accompagnato dai cortigiani, dando ufficialmente il via al corteo.

Cultura, comunità e rinascita

“Un evento – spiega Maurizio Maddaloni – che rappresenta non solo una grande festa popolare, ma soprattutto un potente simbolo di rinascita per la nostra comunità”.

“Un’occasione unica e straordinaria per scoprire la Reale Delizia”, aggiunge il presidente della Fondazione, sottolineando come il Real Sito sia da sempre luogo di incontro, contaminazione culturale e dialogo tra popolo e nobiltà, oggi rilanciato attraverso format inclusivi e sostenibili.

Il programma

Sabato 14 febbraio

Ore 15:00 / 16:00

Visite accompagnate tematiche con rievocazioni storiche

Ballo in costume romantico

In collaborazione con Danzando nel Tempo

Ore 16:30

Il Carnevale degli innamorati

Pillole di teatro

Letture animate

Laboratori creativi

A cura de La Mansarda Teatro dell’Orco

Per info, costi e prenotazioni

Cell. 331 6997325

Domenica 15 febbraio

Ore 10:30 – 12:00

Carri del Carnevale storico di Capua

Tappa a Carditello

Animazione teatrale

A cura di Pro Loco di Capua

Ingresso gratuito

Ore 11:30 / 12:30

Visite accompagnate tematiche con rievocazioni storiche

In collaborazione con Antiqua Tempora

Ore 15:00 / 16:00

Visite accompagnate tematiche

Infobox

Area museale

Visite accompagnate

Intero: €8,00

Ridotto over 60: €6,00

Ridotto 6-18 anni: €4,00

Gruppi (minimo 20 persone): €7,00

Gratuito per under 6 e diversamente abili

Parcheggio

Gratuito (non custodito)

Info e prenotazioni

Cell. 379 2981223

Mail prenotazione@fondazionecarditello.org