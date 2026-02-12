Carnevale nel Napoletano, apre il regno di Alice in Wonderland: tra scenografie e personaggi

Entra nel vivo Maximall in Wonderland, il Carnevale delle Meraviglie che animerà i prossimi weekend del Centro Commerciale Maximall Pompeii, situato a Torre Annunziata, proiettando i visitatori nel mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie.

Il regno di Alice al Maximall Pompei: c’è il Carnevale Wonderland

La celebre fiaba di Alice prende letteralmente vita all’interno degli spazi del centro commerciale, inondando di magia le vie dello shopping in occasione del Carnevale, regalando momenti magici a grandi e piccini.

I visitatori saranno accolti, fin dall’ingresso, da allestimenti da favola, perdendosi lungo il percorso nei dettagli più curiosi, da scoprire addentrandosi tra le installazioni scenografiche. In più, ogni weekend e nelle giornate di Carnevale, sarà possibile incontrare dal vivo i personaggi della fiaba.

Alice, il Bianconiglio, il Cappellaio Matto e i divertentissimi Pincopanco e Pancopinco saranno pronti ad intrattenersi con gli ospiti tra giochi, divertimento e sorrisi per tutta la famiglia. Un modo per scattare indimenticabili foto da condividere e conservare.

I personaggi saranno presenti all’interno del centro in orario mattutino, dalle 11:00 alle 13:00, o pomeridiano, dalle 16:00 alle 20:00. Di seguito il calendario nel dettaglio:

Sabato 14 febbraio – pomeriggio;

Domenica 15 febbraio – mattina e pomeriggio;

Lunedì 16 febbraio – pomeriggio;

Martedì 17 febbraio – pomeriggio.

“Al MaxiMall Pompeii arriva Wonderland: un Carnevale incantato che ti accoglie ogni giorno con allestimenti da fiaba e che, ogni weekend, si anima con personaggi sorprendenti, giochi, colori e momenti di pura meraviglia, pensati per grandi e piccoli” – si legge nella nota diffusa dal Centro.

