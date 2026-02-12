Il Palazzo Reale di Napoli apre di sera per San Valentino: visita speciale a prezzo ridotto

Sabato 14 febbraio 2026, in occasione di San Valentino, ci sarà un’apertura straordinaria serale del Palazzo Reale di Napoli con visite speciali previste a partire dalle ore 20:00 e fino a mezzanotte.

San Valentino: apertura serale del Palazzo Reale di Napoli

Il celebre sito partenopeo, per festeggiare la giornata dedicata agli innamorati, sarà straordinariamente aperto in orario serale. I visitatori potranno accedere al Palazzo dalle ore 20:00, con ultimo ingresso previsto alle 23:00 e chiusura a mezzanotte.

“Innamorarsi a corte” è il titolo dell’iniziativa grazie alla quale sarà possibile ammirare le sale del Palazzo rendendo ancor più magica e suggestiva la notte in cui si celebra il concetto universale dell’amore. Per l’occasione è stato fissato un prezzo ridotto e il biglietto costerà solo 5 euro.

I visitatori avranno la possibilità di accedere all’Appartamento di Etichetta e al Museo della Fabbrica (per il quale l’ultimo ingresso è fissato alle ore 22.30), mentre non saranno visitabili il Giardino Pensile e il Museo Caruso, che restano accessibili nei consueti giorni e orari di apertura.

La prenotazione non è prevista per i visitatori individuali, mentre è obbligatoria per i gruppi superiori alle 10 persone sul sito di palazzo reale (ingresso gruppi ogni 20 minuti dalle ore 20.00 alle ore 23.00) oppure in biglietteria.