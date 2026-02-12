Il Palazzo Reale di Napoli apre di sera per San Valentino: visita speciale a prezzo ridotto
Feb 12, 2026 - Veronica Ronza
Il Palazzo Reale di Napoli di sera
Sabato 14 febbraio 2026, in occasione di San Valentino, ci sarà un’apertura straordinaria serale del Palazzo Reale di Napoli con visite speciali previste a partire dalle ore 20:00 e fino a mezzanotte.
San Valentino: apertura serale del Palazzo Reale di Napoli
Il celebre sito partenopeo, per festeggiare la giornata dedicata agli innamorati, sarà straordinariamente aperto in orario serale. I visitatori potranno accedere al Palazzo dalle ore 20:00, con ultimo ingresso previsto alle 23:00 e chiusura a mezzanotte.
“Innamorarsi a corte” è il titolo dell’iniziativa grazie alla quale sarà possibile ammirare le sale del Palazzo rendendo ancor più magica e suggestiva la notte in cui si celebra il concetto universale dell’amore. Per l’occasione è stato fissato un prezzo ridotto e il biglietto costerà solo 5 euro.
I visitatori avranno la possibilità di accedere all’Appartamento di Etichetta e al Museo della Fabbrica (per il quale l’ultimo ingresso è fissato alle ore 22.30), mentre non saranno visitabili il Giardino Pensile e il Museo Caruso, che restano accessibili nei consueti giorni e orari di apertura.
La prenotazione non è prevista per i visitatori individuali, mentre è obbligatoria per i gruppi superiori alle 10 persone sul sito di palazzo reale (ingresso gruppi ogni 20 minuti dalle ore 20.00 alle ore 23.00) oppure in biglietteria.