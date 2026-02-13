Tra cuori e tunnel d’amore: la passeggiata di San Valentino nel borgo campano da sogno

Torna Vietri in Love 2026, la nuova edizione dell’evento di San Valentino che illuminerà le strade del celebre borgo campano di Vietri sul Mare tra luminarie e addobbi a tema.

San Valentino 2026 a Vietri sul Mare: tra luci e meraviglie

Ancora una volta la città della ceramica, porta di accesso alla Costiera Amalfitana, si trasformerà in un vero e proprio regno dell’amore dove poter trascorrere la notte più romantica dell’anno in compagnia dei propri cari.

Sono già stati installati cuori, archi romantici e addobbi dedicati per dare il via alla passeggiata mozzafiato tra le stradine del centro storico. Tutti potranno perdersi tra le scenografie da sogno e l’inconfondibile paesaggio vietrese, per celebrare l’amore in tutte le sue forme.

La rassegna proseguirà fino al 17 febbraio dando la possibilità a cittadini e visitatori di partecipare al tradizionale contest. Basterà scattare un selfie vicino ad una delle installazioni luminose a tema distribuite sul territorio, o semplicemente in un posto romantico su tutto il territorio di Vietri sul Mare, e postare il proprio scatto con l’hashtag #vietriinlove, dopo aver cliccato “Mi piace” sulla pagina Facebook Vietri in Love.

Saranno accettate solo le foto pervenute dalla mezzanotte del 10 febbraio fino alla mezzanotte del 17 febbraio. La partecipazione al contest è accettata soltanto se l’intero iter richiesto viene rispettato. Per le foto che avranno più reazioni positive sono previsti fantastici premi Made in Vietri.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di Vesuviolive, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione.