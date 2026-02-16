Tanta Napoli nel gran finale dei Giochi Olimpici: l’Anema e Core a Cortina tra babà e musica

Sabato 21 febbraio, l’Anema e Core di Gianluigi Lembo, celebre taverna dell’isola di Capri, sbarca al Vip Club Cortina di Cortina d’Ampezzo per il gran finale di Milano Cortina 2026.

Anema e Core di Capri per Milano Cortina 2026: il gran finale

Un gemellaggio senza precedenti che vedrà la leggendaria taverna caprese “traslocare” per una notte al Vip Club Cortina, il tempio del divertimento ampezzano, per celebrare in grande stile la chisuura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Una serata che vedrà il calore del Mediterraneo, e in particolare del Napoletano, incontrare i cristalli di neve delle Dolomiti, regalando un evento destinato a restare nella storia della nightlife italiana.

La Taverna più famosa al mondo, che da oltre 30 anni fa ballare dive del cinema e popstar internazionali, si unisce al lussuoso Vip Club situato nel centro vibrante della città. Un luogo che affonda le radici anche in un immaginario cinematografico indimenticabile, reso eterno dal film-culto Vacanze di Natale, e che ad oggi si rivela al mondo come un’icona moderna.

“Il Vip Club è il luogo dove la bellezza naturale delle Dolomiti incontra un divertimento avvolgente e raffinato. Vogliamo che i nostri ospiti vivano l’ebbrezza delle Olimpiadi, immersi in un’esperienza che fonde lusso, emozione e accoglienza tutta italiana” – ha dichiarato Manuel d’Avanzo, alla guida del Club e dell’Eight Cortina.

A fare da ‘ponte’ ideale tra questi due mondi sarà Gianluigi Lembo, erede della tradizione dei “menestrelli moderni”, capace di trasformare ogni serata in un’esplosione di energia. Lembo travolgerà il pubblico con il repertorio della sua Anema e Core Band: “‘O surdato ‘nnammurato”, “Reginella”, “Malafemmena”, “‘O Sarracino”, “Tu vuoi fa l’americano”, “Volare”, “Felicità”; “Sarà perché ti amo”, “Gloria”, “Un’avventura”, “Maledetta Primavera” e “La Bamba”.

Il Dinner Show (dalle ore 20.00) sarà arricchito da un menù firmato dallo chef Davide Alberti. La proposta culinaria è una sinfonia che lega l’anima delle vette a orizzonti internazionali: si spazia dall’Arancino di canederlo allo speck con caviale “Oscietra Vintage” al Carpaccio di manzo con tartufo nero e miele di castagno. Il viaggio prosegue con un Risotto ai funghi di montagna e pancetta croccante, seguito da una Guancina fondente con foie gras e riduzione al Vermouth.

Il gran finale è un omaggio d’amore alla Campania e all’Anema e Core: un prelibato Babà alle fragole e cioccolato amaro Riserva Amedei, simbolo di un’unione perfetta tra mare e monti. Dalle 23.30, l’energia si sposterà sulla pista da ballo con il DJ Set di Marco Spanio, per una notte di luci vellutate e musica dal vivo destinata a restare nella storia dei Giochi Olimpici Invernali del 2026.

Il costo del dinner show è di 150 euro a persona, bevande escluse. Per info è prenotazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: telefono 0436 761900; Whatsapp: +39 333 8915825.