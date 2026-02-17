“Buon compleanno, Massimo”, a Napoli l’evento che celebra Troisi: c’è anche la sorella

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 73 anni, il mito di Massimo Troisi torna a vivere nel cuore della sua Napoli, con l’evento Buon Compleanno, Massimo! in programma il 19 febbraio alle ore 17:00 presso la sede di 50&Più Napoli. Si tratta del nuovo appuntamento della terza edizione del ciclo di incontri “Il Valore dell’Esperienza”.

Buon Compleanno, Massimo: ospite d’onore la sorella Rosaria Troisi

Ospite d’onore della serata sarà Rosaria Troisi, sorella dell’artista, che presenterà il libro “Caro Massimo, ti scrivo perché…”. Attraverso i suoi ricordi, l’incontro offrirà al pubblico un percorso che celebra non solo il talento cinematografico ma la scoperta del Massimo uomo e fratello. I racconti permetteranno di entrare nella quotidianità familiare, tra silenzi, ironia domestica e un forte legame con le proprie radici.

“Non celebreremo solo il grande artista, ma il ragazzo di San Giorgio a Cremano” – dichiarano gli organizzatori – “Grazie alla testimonianza di Rosaria, avremo il privilegio di incontrare il Massimo Troisi che i riflettori non hanno mai smesso di cercare ma che solo l’affetto familiare può restituire nella sua interezza”.

Il Premio “Il Valore dell’Esperienza”

Nel corso della serata verrà conferito a Rosaria Troisi il Premio “Il Valore dell’Esperienza”. Il riconoscimento, quest’anno, assume un significato simbolico particolare: si tratta infatti di un’opera originale realizzata dall’artista Maria Rosaria Petrungaro, concepita per rappresentare concretamente il rapporto tra memoria e creatività.

Ad aprire l’incontro sarà l’avvocato Flavia Chiarolanza, mentre i saluti istituzionali saranno affidati a Maurizio Merolla, Presidente di 50&Più – Napoli e Campania. Il coordinamento della serata e gli interventi critici saranno curati dal giornalista e scrittore Michelangelo Iossa, chiamato ad approfondire e analizzare l’eredità culturale lasciata da Troisi.