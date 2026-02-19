Sta per cominciare il Festival Di Sanremo in programma dal 24 al 28 febbraio 2026: di seguito il programma completo delle cinque serate.

Festival di Sanremo: il programma della prima serata

La prima serata del Festival di Sanremo segna l’esordio ufficiale della gara: tutti e trenta i cantanti Big si esibiscono sul palco del Teatro Ariston, presentando per la prima volta i brani in concorso. A esprimere le prime valutazioni è la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, chiamata a votare le esibizioni della serata inaugurale. A condurre Carlo Conti e Laura Pausini che saranno presenti in tutte e 5 le serate.

Il super ospite della serata è Tiziano Ferro, che torna sul palco dell’Ariston per celebrare un anniversario importante: i 25 anni dall’uscita del singolo “Xdono” e dell’album “Rosso Relativo”, che hanno segnato l’inizio della sua carriera discografica, e per presentare il nuovo disco “Sono un grande”.

Tra gli altri ospiti, Max Pezzali si esibirà dalla nave ormeggiata al largo della città di Sanremo per tutte e cinque le serate. E dal palco allestito in Piazza Colombo arriva Gaia. All’esito del risultato della votazione verrà stilata una classifica delle 30 canzoni/Artisti. Saranno comunicate al pubblico le canzoni nelle prime 5 posizioni in classifica, senza ordine di piazzamento.

Mercoledì 25 febbraio, la seconda serata: il programma

Nel corso della seconda serata si esibiranno 15 artisti in gara, ciascuno con la propria canzone. A valutarli il pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio. Al termine della votazione verrà stilata una classifica di serata delle 15 canzoni. Al pubblico saranno comunicate le prime cinque posizioni, senza indicazione dell’ordine di piazzamento.

Durante la seconda serata spazio alle nuove proposte: si esibiranno 4 artisti, suddivisi in due sfide dirette. Le canzoni saranno votate dal Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. I due artisti più votati, uno per ciascuna sfida, accederanno alla terza serata. Ad accompagnare le Nuove proposte sul palco: Gianluca Gazzoli.



Ad accompagnare la conduzione del duo Conti-Pausini ci sarà Achille Lauro, affiancato dall’attrice Pilar Fogliati e dal comico Lillo. Live da Piazza Colombo c’è Bresh.

Terza serata giovedì 26 febbraio

Il programma della terza serata parte con le esibizioni degli altri 15 artisti, votati dal Televoto e dalla Giuria delle Radio. Anche in questo caso viene stilata una classifica di serata e comunicate le prime cinque posizioni. Per le Nuove Proposte, i due artisti finalisti si sfidano: la votazione avviene tramite Televoto, Giuria Sala Stampa Tv e Web e Giuria delle Radio. Il più votato è proclamato vincitore della categoria Nuove Proposte. Ad accompagnare le Nuove proposte sul palco: Gianluca Gazzoli.

Super ospiti della serata sono Eros Ramazzotti, insieme alla star internazionale Alicia Keys. I The Kolors si esibiscono live in Piazza Colombo.

Quarta sera, programma venerdì 27 febbraio

Tutti e 30 gli artisti in gara si esibiscono in una cover, scelta dal repertorio italiano o internazionale insieme a un artista ospite. Le esibizioni sono votate da Televoto, Giuria della Sala Stampa Tv e Web e Giuria delle Radio. L’artista più votato è proclamato vincitore della Serata delle Cover. Live da Piazza Colombo Francesco Gabbani.

Finale Festival di Sanremo: il programma di sabato 28 febbraio

Si esibiscono tutti i 30 artisti, votati da Televoto, Giuria della Sala Stampa Tv e Web e Giuria delle Radio. Vengono comunicate le prime cinque posizioni. I risultati vengono aggregati con quelli della prima, seconda e terza serata per formare la classifica generale. Si esibiscono nuovamente e vengono sottoposti a una nuova votazione delle tre giurie.

L’artista primo classificato è proclamato vincitore del Festival di Sanremo 2026. Super ospite della finale è Andrea Bocelli, mentre in piazza Colombo si esibiscono i Pooh per festeggiare i loro 60 anni di carriera