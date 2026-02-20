Sausage Walk Napoli: la città si riempie di bassotti

Domenica 29 marzo 2026, il centro di Napoli si riempirà di bassotti per la passeggiata primaverile organizzata da Sausage Walk Napoli.

Dopo il successo della scorsa stagione, ritorna la passeggiata di umani e bassotti. Organizzata dall’associazione Sausage Walk Napoli, la passeggiata attraversa contemporaneamente più città di Italia.

“Ogni città è espressione di energia, personalità e modi diversi di vivere la Sausage Walk ma tutte insieme raccontano una storia fatta di incontri, relazioni positive e tanto divertimento” – dichiara l’organizzazione su Instagram.

Sausage Walk Napoli: il programma completo

L’itinerario, con ritrovo alle ore 10:30 in piazza del Plebiscito e partenza alle 11:00, attraverserà: Piazza Trieste e Trento, via Chiaia, via Santa Caterina, piazza dei Martiri, via Calabritto, Piazza della Vittoria fino ad arrivare alla Villa Comunale.

La partecipazione e libera è gratuita, ma l’associazione propone anche dei kit acquistabili per i cuccioli con: Funky DoG: papillon ufficiale della passeggiata, biscotti del buongiorno per affrontare la passeggiata con un sorriso! Acqua dissetante, fresca ricarica per bassotti in missione passeggiata, un dolce biscotto per recuperare le energie e sacchetti igienici.

