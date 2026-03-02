A Napoli apre il Giardino di Pasqua tra uova e passeggiate nella natura: è il primo al Sud

In occasione periodo pasquale, dal 6 marzo al 6 aprile 2026, torna The Easter Garden a Napoli, il grande Giardino di Pasqua, allestito alla Mostra d’Oltremare, nonché il primo del Sud Italia, che tra fiori, maxi uova e simpatici coniglietti, proietterà grandi e piccini in un mondo da favola.

A Napoli apre il grande Giardino di Pasqua: è il primo al Sud

The Easter Garden dà il via alla sua seconda edizione, aprendo le sue porte ai visitatori per un mese intero, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, per celebrare l’attesissima festività di primavera in un’atmosfera di gioco, creatività e condivisione.

Un’esperienza unica, immersa nella natura e nel divertimento, dove i bambini potranno avventurarsi tra gli spazi del parco per prendere parte ad emozionanti cacce al tesoro, andando alla ricerca delle uova di Pasqua da colorare e decorare.

Spazio, poi, ai laboratori didattici creativi e a svariati momenti di animazione e intrattenimento, oltre a spettacoli coinvolgenti per tutta la famiglia. Il tutto tra aree verdi e percorsi tematici tra le meraviglie della natura, con tante sorprese per i visitatori.

Il Giardino sarà aperto presso il Laghetto di Fasilides, in Viale Kennedy 64. Resterà aperto dal lunedì al venerdi dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00. Il sabato, la domenica e i giorni festivi accoglierà gli ospiti con orario continuato dalle 10:00 alle 21:00. I biglietti possono essere acquistati online sulle piattaforme Etes, Ciaotickets, Go2 e TicketOne al costo di 14 euro (più eventuali commissioni o variazioni).