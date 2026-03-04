A Napoli la grande festa per Sal Da Vinci e gli altri artisti partenopei: quando e dove

Sal Da Vinci e il sindaco Gaetano Manfredi

Mercoledì, 11 marzo 2026, la città di Napoli celebrerà il trionfo di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo: l’artista sarà ricevuto dal sindaco Gaetano Manfredi presso la Sala dei Baroni al Maschio Angioino.

Sanremo, festa a Napoli per Sal Da Vinci: l’evento

L’appuntamento è fissato per le ore 12:00, quando il primo cittadino darà il via alle celebrazioni per omaggiare il vincitore del Festival e gli altri artisti partenopei in gara. Sal Da Vinci riceverà il più alto riconoscimento cittadino: la targa con la Medaglia della Città di Napoli, con menzione speciale Napoli Città della Musica.

Una onorificenza che sottolinea non solo il successo artistico ma il ruolo di Da Vinci come ambasciatore della musica napoletana nel mondo. Nel corso della cerimonia, il sindaco omaggerà con un riconoscimento istituzionale anche gli altri artisti e professionisti napoletani che hanno dato lustro alla città durante l’ultima edizione del Festival: Luchè, LDA, Samurai Jay, Aka7, Mazzariello, i direttori d’orchestra Adriano Pennino ed Enzo Campagnoli, e il produttore Checco D’Alessio.

L’evento rappresenta un momento di celebrazione per l’intero comparto creativo locale, confermando il posizionamento strategico di Napoli come capitale della discografia e del talento emergente e consolidato.

La cerimonia doveva tenersi oggi, 4 marzo, ma sia l’amministrazione comunale che l’artista partenopeo hanno voluto annullare i festeggiamenti per rispetto del piccolo Domenico e dei suoi familiari, trattandosi della stessa data dei funerali previsti per dare l’ultimo saluto al bambino di soli 2 anni morto a seguito di un trapianto fallito.