Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

L’8 marzo le donne entrano gratis nei musei più belli: quali visitare a Napoli e in Campania

Mar 04, 2026 - Veronica Ronza

Parco della Reggia di Caserta - Foto: Reggia di Caserta

L’8 marzo 2026, in occasione della Giornata della Donna, grazie all’iniziativa lanciata dal Ministero della Cultura, è previsto l’ingresso gratis per tutte le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville, giardini storici e altri luoghi della cultura statali: di seguito l’elenco dei siti da poter visitare liberamente a Napoli e in Campania.

Per celebrare le donne sono in programma numerose iniziative per sensibilizzare e riflettere sull’importanza culturale della Giornata. L’elenco dei siti aderenti è presente sul sito del Ministero della Cultura ed è in costante aggiornamento.

Musei gratis 8 marzo a Napoli e in Campania: l’elenco

  • Parco Archeologico di Ercolano;
  • Castel Sant’Elmo, Napoli;
  • Certosa di San Martino, Napoli;
  • Palazzo Reale di Napoli e Museo Pignatelli, Napoli;
  • Parco Archeologico di Pompei, Scavi di Oplontis, Pompei (Napoli);
  • Reggia di Caserta, Caserta.

Alla Reggia di Caserta sarà possibile visitare anche l’esposizione internazionale Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa. La mostra, realizzata con Opera Laboratori, valorizza il ruolo storico e politico delle figure femminili europee promuovendone una lettura critica e fortemente fondata.

Dal mattino, a dare il benvenuto all’ingresso della mostra ci saranno mimose, camelie, ananas, calendule, primule e orchidee. Il biglietto gratuito “Giornata internazionale della donna” va prenotato online sulla piattaforma TicketOne oppure ritirato in biglietteria in piazza Carlo di Borbone.

Tag
Festa della donnamusei gratis
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre