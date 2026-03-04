L’8 marzo le donne entrano gratis nei musei più belli: quali visitare a Napoli e in Campania

L’8 marzo 2026, in occasione della Giornata della Donna, grazie all’iniziativa lanciata dal Ministero della Cultura, è previsto l’ingresso gratis per tutte le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville, giardini storici e altri luoghi della cultura statali: di seguito l’elenco dei siti da poter visitare liberamente a Napoli e in Campania.

Per celebrare le donne sono in programma numerose iniziative per sensibilizzare e riflettere sull’importanza culturale della Giornata. L’elenco dei siti aderenti è presente sul sito del Ministero della Cultura ed è in costante aggiornamento.

Musei gratis 8 marzo a Napoli e in Campania: l’elenco

Parco Archeologico di Ercolano;

Castel Sant’Elmo, Napoli;

Certosa di San Martino, Napoli;

Palazzo Reale di Napoli e Museo Pignatelli, Napoli;

Parco Archeologico di Pompei, Scavi di Oplontis, Pompei (Napoli);

Reggia di Caserta, Caserta.

Alla Reggia di Caserta sarà possibile visitare anche l’esposizione internazionale Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa. La mostra, realizzata con Opera Laboratori, valorizza il ruolo storico e politico delle figure femminili europee promuovendone una lettura critica e fortemente fondata.

Dal mattino, a dare il benvenuto all’ingresso della mostra ci saranno mimose, camelie, ananas, calendule, primule e orchidee. Il biglietto gratuito “Giornata internazionale della donna” va prenotato online sulla piattaforma TicketOne oppure ritirato in biglietteria in piazza Carlo di Borbone.