Pasqua, in Campania l’evento esclusivo Lindt: assaggi di praline Dubai Chocolate per tutti

In occasione del nuovo uovo di Pasqua firmato Lindt, venerdì 13 marzo, alle ore 10:00, presso il Lindt Chocolate Shop di Marcianise, all’interno del centro commerciale La Reggia Designer Outlet, prenderà il via un evento esclusivo aperto a tutti.

A Marcianise l’evento Lindt per il nuovo uovo di Pasqua

Lindt Italia, parte del gruppo svizzero Lindt & Sprüngli, leader mondiale nella produzione di cioccolato premium, presenta un’esperienza esclusiva per celebrare la Pasqua 2026 con il nuovo Uovo Lindt Dubai Style Chocolate, una limited edition disponibile solo in 1.200 pezzi in tutta Italia.

L’evento in programma nel Casertanto si terrà in contemporanea anche presso gli store di Milano via Dante e Firenze. L’Uovo Lindt Dubai Style Chocolate è una reinterpretazione in formato pasquale del trend internazionale Dubai Style, che ha fatto il suo debutto con la tavoletta Lindt Dubai Style Chocolate. Questo prodotto unisce un guscio di finissimo cioccolato al latte a un ripieno ricco di pistacchi, granella di mandorle e la croccantezza della pasta kadayif.

I visitatori avranno la possibilità di scoprire l’uovo e prendere parte ad un’esperienza unica, arricchita dalla presenza dei Maîtres Chocolatiers Lindt, che offriranno la possibilità di assaporare una pralina contenente la stessa ricetta dell’Uovo Dubai Style. Un’occasione per scoprire da vicino gesti e lavorazioni che rendono ogni creazione Lindt un’esperienza di gusto unica.