Apre il Villaggio del Cioccolato: 3 giorni di dolci, cremini e praline a ingresso gratis per tutti

Dopo Caserta e Avellino, Choco Italia in Tour fa tappa a Benevento, in Corso Giuseppe Garibaldi, dal 13 al 15 marzo 2026: la grande festa del cioccolato sarà ancora una volta ad ingresso libero e gratuito per tutti.

Festa del cioccolato artigianale a Benevento: l’ingresso è gratis

La festa del cioccolato artigianale e delle dolcezze italiane inonderà di sapori e prelibatezze il centro storico di Benevento, inaugurando i tradizionali mercatini che saranno allestiti lungo l’elegantissimo Corso Giuseppe Garibaldi.

Per ben 3 giornate, dalle ore 10:00 a mezzanotte, i visitatori potranno degustare ed acquistare le specialità preparate dai migliori maestri pasticcieri e cioccolatieri, provenienti da diverse regioni d’Italia. Un lungo weekend da trascorrere all’insegna della dolcezza, con diverse iniziative in programma.

Anche per la tappa beneventana sarà presente la Fabbrica Culturale Europea del Cioccolato Artigianale con i maestri del cioccolato perugini che illustreranno tutte le fasi della filiera del cacao, dalle origini fino alla creazione delle tavolette di cioccolato.

Spazio anche all’appuntamento Nonni e Nipotini: un mondo di cioccolato, un vero e proprio percorso immersivo dedicato al cioccolato artigianale, da vivere in compagnia dei propri cari. Ci sarà anche lo stand de La Sana Merenda per degustare una fetta di pane tradizionale locale con Spalmabile Nocciola di Giffoni IGP. Acquistando un vasetto di crema sarà possibile donare un contributo ad un’associazione di volontariato locale.

Protagonista della kermesse sarà il cioccolato in tutte le sue forme – tra praline, tavolette, cremini, sculture di cioccolato – ma anche buonissimi dolci della tradizione italiana, torroni di tradizione artigianale, croccante di Nocciola, cremini e spalmabili.

Non mancheranno spettacoli dal vivo e performance di artisti di strada, pronti ad incantare i partecipanti. Per l’intera durata dell’evento si susseguiranno esibizioni musicali e balli popolari, pensati per il divertimento di tutta la famiglia. Intanto è in corso Dolce Avellino, l’evento di Choco Italia in Tour in programma fino all’8 marzo.

