A Napoli apre LabiRingo: il magico labirinto immersivo di Ringo, gratis per tutti

Dal 13 al 15 marzo 2026, in Piazza Dante, a Napoli, arriva LabiRingo, l’installazione immersiva dedicata al celebre biscotto Ringo che proietterà i visitatori in un magico labirinto, ad ingresso gratis, dove poter affrontare alcune divertenti e avvincenti sfide.

A Napoli apre LabiRingo: il magico Labirinto gratis di Ringo

Dopo la tappa di Milano, in piazza Gae Aulenti, LabiRingo fa tappa in una delle più importanti piazze di Napoli regalando ben 3 giornate di divertimento ai ragazzi e gli adolescenti che potranno addentrarsi all’interno del percorso, completamente libero e gratuito.

Si tratta di un vero e proprio labirinto che metterà i giocatori dinanzi a diverse sfide, prove da superare insieme, enigmi da risolvere per trovare l’uscita. Non mancheranno gadget e biscotti per chi deciderà di mettersi alla prova.

L’installazione esperienziale che Ringo sta portando in alcune delle principali piazze italiane ha l’obiettivo di stimolare il lavoro di squadra tra ragazzi, dando spazio alla socialità, all’unione e alla collaborazione. Ogni tappa è, infatti, progettata per stimolare il gioco dell’intero team partecipante.

LabiRingo nasce da Generazione Noi, un’indagine promossa da Ringo e realizzata dalla società Extreme. Il Labirinto di Piazza Dante resterà aperto dal 13 al 15 marzo osservando i seguenti orari: venerdì dalle 14 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 18. LabiRingo farà poi tappa a Bari, in Largo Giannella, dal 20 al 22 marzo.