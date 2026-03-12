Giornata Paesaggio, dal Giardino Romantico alle viste mozzafiato: i luoghi aperti in Campania

Sabato 14 marzo 2026, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, si susseguiranno aperture speciali e visite guidate in alcuni dei luoghi paesaggistici più belli di Napoli e della Campania.

Giornata del Paesaggio: i siti da visitare a Napoli e in Campania

La Giornata Nazionale del Paesaggio, istituita con Decreto ministeriale 7 ottobre 2016 n. 457, ha l’obiettivo di contribuire a “promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme e a sensibilizzare i cittadini sui temi ad essa legati, attraverso specifiche attività da compiersi sull’intero territorio nazionale mediante il concorso e la collaborazione delle Amministrazioni e delle Istituzioni, pubbliche e private”.

In tutta Italia sarà possibile prendere parte ad iniziative speciali all’interno di musei e siti culturali statali che hanno aderito all’iniziativa. Di seguito l’elenco delle aperture in Campania:

Giardino Romantico di Palazzo Reale a Napoli: apertura straordinaria del Giardino Romantico per consentire ai visitatori di ammirare lo stato di avanzamento dei lavori di restauro. Le visite, a cura del personale del Museo, avranno inizio alle ore 10.30 e alle ore 12.00. Il costo è di 3,00 euro oltre al biglietto d'ingresso all'Appartamento di Etichetta.

Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli: dalle 10.30 alle 13.30, all'interno del sito, prenderanno il via una serie di attività gratuite della rete di cittadinanza attiva impegnata nella cura e nella valorizzazione del verde pubblico e dell'ambiente.

Il giardino dei sensi alla Reggia di Caserta: visite guidate nel Museo nel Giardino Inglese alle ore 9:30, 10:30, 11:30, 14:00 e 14:30. La partecipazione è libera per tutto il pubblico del Museo (previo acquisto del biglietto/abbonamento alla Reggia di Caserta), non è necessaria prenotazione.

Oasi dei Variconi di Castel Volturno: percorso naturalistico guidato presso l'Oasi dei Variconi di Castel Volturno dalle ore 8:30 alle 12:00. La partecipazione all'iniziativa è gratuita, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all'indirizzo email: sabap-ce.servizioeducativo@cultura.gov.it entro il 12 marzo 2026.

Mitreo dell'Anfiteatro Campano a Santa Maria Capua Vetere: Il Mitreo potrà essere visitato alle ore 16.00 e 16.30 con ingresso consentito esclusivamente su prenotazione al numero 338 6353806.

: Il Mitreo potrà essere visitato alle ore 16.00 e 16.30 con ingresso consentito esclusivamente su prenotazione al numero 338 6353806. Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano: in occasione della Giornata del Paesaggio si terrà l’ultimo appuntamento del ciclo di incontri “Coltivare idee”, dedicati al rapporto creativo tra passato e presente e organizzati nell’ambito del progetto Disseminazioni.

L’elenco, consultabile sul sito del Ministero della Cultura, è in costante aggiornamento.