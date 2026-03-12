Apre il Parco Sorgenti Ferrarelle in Campania: visite gratis in un luogo unico al mondo

In occasione delle Giornate FAI di Primavera 2026, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo, Ferrarelle torna ad accogliere i visitatori nel Parco Sorgenti di Riardo, in provincia di Caserta, con visite straordinarie gratis.

Giornate FAI primavera 2026: gratis al Parco Ferrarelle di Riardo

Ferrarelle Società Benefit rinnova il suo storico impegno nella tutela e valorizzazione del territorio e del patrimonio artistico e culturale italiano, rinnovando anche quest’anno la storica collaborazione con il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano.

Tra gli oltre 750 luoghi visitabili in tutta Italia, un’attenzione particolare sarà rivolta al territorio campano che vedrà protagonista il Parco Sorgenti di Riardo: un’area incontaminata di circa 150 ettari nel cuore dell’Alto Casertano che ospita le fonti minerali Ferrarelle, Natìa, Electa e Santagata.

Questo luogo, che rappresenta un esempio virtuoso di tutela ambientale e sostenibilità, offrirà ai visitatori l’opportunità di esplorare un ambiente naturale di grande valore. Un vero e proprio paradiso incontaminato che custodisce le fonti delle acque più amate dagli italiani.

All’interno del Parco Sorgenti di Riardo, la Società ha fondato anche la Masseria delle Sorgenti, un’azienda agricola basata su principi di conversione biologica, impegnata nella produzione consapevole e nel rispetto della terra.

La visita è gratuita previa prenotazione tramite il sito ufficiale del FAI. I visitatori potranno scegliere di lasciare un contributo libero, a partire da 3 euro, da devolvere per l’impegno e il lavoro quotidiano dei volontari FAI.