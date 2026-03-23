Il Villaggio di Pasqua gratis in Campania: show, maxi uovo di 5 metri e mille uova in regalo

Dal 28 marzo al 4 aprile 2026 prende il via la Pasqua al Centro Commerciale Jambo di Trentola Ducenta, a Caserta, il più importante bene confiscato alla criminalità in Campania.

Pasqua al Centro Commerciale Jambo: tanti eventi gratis

Tanti eventi gratuiti per tutta la famiglia con spettacoli itineranti, show di magia, laboratori creativi, racconti animati sulle tradizioni pasquali e allestimento del maxi uovo, con una altezza di 5 metri, in galleria.

Una occasione straordinaria per celebrare la Pasqua, in un luogo simbolo di inclusione sociale e rigenerazione urbana, aprendo le porte del family center e accogliendo tutti i visitatori per trasformare una normale giornata di shopping in una esperienza coinvolgente e aperta all’intera comunità.

Il calendario è particolarmente ricco e prevede tante iniziative dedicate a grandi e piccini: pesca all’uovo vincente con tanti gadget (dal 28 marzo al 4 aprile); laboratori creativi con decorazione delle uova pasquali (28-29 marzo); show di magia con numeri sorprendenti (28 marzo); spettacolo “La storia del coniglio pasquale”, racconto animato sulla magia della tradizione di Pasqua (29 marzo); incontro con i simpatici coniglietti, tra foto ricordo e curiosità (29 marzo e 2-3-4 aprile).

Continua, ogni weekend dalle ore 15 alle 20, l’appuntamento con il Baby Lab del Centro Jambo con laboratori, letture, animazione e giochi. Gran finale, nella galleria a piano terra, con l’attesissima apertura dell’uovo gigante (4 aprile, ore 18), che contiene 1.000 uova in omaggio, in puro cioccolato, da scartare e degustare insieme.

Pasqua al Jambo: il programma completo

Pesca all’uovo vincente

Sabato 28 marzo e sabato 4 aprile

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00

Dalle ore 15:00 alle ore 20:00

Dal 29 marzo al 3 aprile

Dalle ore 16:00 alle 20:00

Area Food

Decora il tuo uovo

Sabato 28 e domenica 29 marzo

Dalle ore 15:00 alle 18:00

Area Food

Show di magia

Sabato 28 marzo

Ore 18:00

Galleria (primo piano)

La storia del coniglio pasquale

Domenica 29 marzo

Ore 18:00

Galleria (primo piano)

Incontro con i coniglietti

Domenica 29 marzo

Dalle ore 15:00 alle 20:00

Giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 aprile

Dalle ore 16:00 alle 19:00

Galleria (primo piano)

Apertura uovo gigante

Mille uova in omaggio

Sabato 4 aprile

Ore 18:00

Galleria (piano terra)

Baby Lab

Laboratori, letture, animazione e giochi

Tutti i weekend

Dalle ore 15:00 alle 20:00

Galleria (piano terra).