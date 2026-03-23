Il Villaggio di Pasqua gratis in Campania: show, maxi uovo di 5 metri e mille uova in regalo
Mar 23, 2026 - Veronica Ronza
Pasqua al Centro Commerciale Jambo
Dal 28 marzo al 4 aprile 2026 prende il via la Pasqua al Centro Commerciale Jambo di Trentola Ducenta, a Caserta, il più importante bene confiscato alla criminalità in Campania.
Pasqua al Centro Commerciale Jambo: tanti eventi gratis
Tanti eventi gratuiti per tutta la famiglia con spettacoli itineranti, show di magia, laboratori creativi, racconti animati sulle tradizioni pasquali e allestimento del maxi uovo, con una altezza di 5 metri, in galleria.
Una occasione straordinaria per celebrare la Pasqua, in un luogo simbolo di inclusione sociale e rigenerazione urbana, aprendo le porte del family center e accogliendo tutti i visitatori per trasformare una normale giornata di shopping in una esperienza coinvolgente e aperta all’intera comunità.
Il calendario è particolarmente ricco e prevede tante iniziative dedicate a grandi e piccini: pesca all’uovo vincente con tanti gadget (dal 28 marzo al 4 aprile); laboratori creativi con decorazione delle uova pasquali (28-29 marzo); show di magia con numeri sorprendenti (28 marzo); spettacolo “La storia del coniglio pasquale”, racconto animato sulla magia della tradizione di Pasqua (29 marzo); incontro con i simpatici coniglietti, tra foto ricordo e curiosità (29 marzo e 2-3-4 aprile).
Continua, ogni weekend dalle ore 15 alle 20, l’appuntamento con il Baby Lab del Centro Jambo con laboratori, letture, animazione e giochi. Gran finale, nella galleria a piano terra, con l’attesissima apertura dell’uovo gigante (4 aprile, ore 18), che contiene 1.000 uova in omaggio, in puro cioccolato, da scartare e degustare insieme.
Pasqua al Jambo: il programma completo
Pesca all’uovo vincente
Sabato 28 marzo e sabato 4 aprile
Dalle ore 10:00 alle ore 13:00
Dalle ore 15:00 alle ore 20:00
Dal 29 marzo al 3 aprile
Dalle ore 16:00 alle 20:00
Area Food
Decora il tuo uovo
Sabato 28 e domenica 29 marzo
Dalle ore 15:00 alle 18:00
Area Food
Show di magia
Sabato 28 marzo
Ore 18:00
Galleria (primo piano)
La storia del coniglio pasquale
Domenica 29 marzo
Ore 18:00
Galleria (primo piano)
Incontro con i coniglietti
Domenica 29 marzo
Dalle ore 15:00 alle 20:00
Giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 aprile
Dalle ore 16:00 alle 19:00
Galleria (primo piano)
Apertura uovo gigante
Mille uova in omaggio
Sabato 4 aprile
Ore 18:00
Galleria (piano terra)
Baby Lab
Laboratori, letture, animazione e giochi
Tutti i weekend
Dalle ore 15:00 alle 20:00
Galleria (piano terra).