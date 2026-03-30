Settimana Santa a Napoli, dalla Cena del Signore alla Passione: il programma religioso

Sarà la Chiesa Cattedrale di Napoli il cuore delle celebrazioni della Settimana Santa 2026, in attesa della Pasqua, con un programma ricco di appuntamenti religiosi, presieduti dall’Arcivescovo Domenico Battaglia.

Settimana Santa 2026 a Napoli: il programma delle celebrazioni

La Settimana Santa ha preso il via con la Domenica delle Palme e proseguirà martedì primo aprile con la Santa Messa del Crisma che, alle ore 18:00, raccoglierà l’intera chiesa diocesana attorno al suo vescovo per il rinnovo delle promesse sacerdotali e la benedizione degli oli santi.

Soltanto il 2 aprile ci sarà un cambio location: il rito della Cena del Signore, del Giovedì Santo, si terrà nella Basilica di San Pietro ad Aram, dove ha sede Casa Bartimeo, la struttura diocesana di accoglienza, e sarà proprio con i suoi ospiti e con quanti vivono situazioni di fragilità che il cardinale spezzerà il pane nella sera che ricorda l’ultima cena di Gesù. L’appuntamento è sempre alle ore 18:00.

Il Triduo pasquale proseguirà venerdì 3 aprile con la Passione del Signore alle ore 17.30 e sabato 4 aprile con la Veglia Pasquale alle ore 22.30, in Cattedrale. Infine, domenica 5 aprile la Santa Messa della Pasqua di Risurrezione alle ore 11 in Duomo.

Il calendario della Settimana Santa è stato reso noto anche dal Santuario di Pompei che, anche quest’anno, darà il via ad una serie di incontri di preghiera, appuntamenti per i fedeli, inscenando anche la via Crucis.