Ha ufficialmente aperto al pubblico il percorso 500 cupole sui tetti del Duomo, il nuovo itinerario sulla sommità della Cattedrale partenopea che consente i visitatori di ammirare Napoli da 40 metri di altezza.

Percorso sui tetti del Duomo a Napoli: come visitarlo gratis

Un’esperienza unica che unisce la bellezza dell’architettura del Duomo di Napoli a un panorama spettacolare sulla città con viste mozzafiato sul centro storico, il Vesuvio e il Golfo. Il percorso parte dalla Cappella degli Illustrissimi e arriva ai Tetti del Duomo, regalando una suggestiva prospettiva sulla città.

L’iniziativa rientra tra gli itinerari del MUDD Museo Diocesano Diffuso, promosso dalla Fondazione Napoli C’entro. L’obiettivo è superare una logica statica del museo, attivando percorsi che connettano luoghi, comunità e narrazioni, rendendo il patrimonio parte viva dell’esperienza cittadina. In questa prospettiva, il nuovo itinerario sui tetti del Duomo rappresenta un tassello rilevante, capace di ampliare e diversificare l’offerta culturale del centro storico.

Le visite saranno disponibili ogni giorno, dal lunedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle 17:00, su prenotazione tramite i siti ufficiali del Duomo di Napoli e del MUDD Napoli. I residenti nel Comune di Napoli potranno accedere gratuitamente prenotando sul sito del MUDD la tariffa dedicata, fino ad esaurimento posti. Sarà infatti riservata una percentuale dei posti della giornata all’accesso gratuito.