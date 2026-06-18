Coca Cola Pizza Village, svelate le pizzerie e i biglietti speciali: menù completo a 8 euro

Dal 7 al 12 luglio 2026 arriva il Coca Cola Pizza Village, il grande evento dedicato alla prelibatezza partenopea che per la prima volta si terrà sul Lungomare Pertini di Pozzuoli, inaugurando un vero e proprio villaggio del gusto, con le più rinomate pizzerie del territorio.

Pizza Village 2026 sul lungomare di Pozzuoli: le pizzerie

Il Pizza Village cambia scenario e torna sul mare, spostandosi sul litorale flegreo. Una scelta che punta a valorizzare uno dei panorami più suggestivi dell’area metropolitana di Napoli, riportando il format in una dimensione fortemente iconica, nel caso di Napoli legata al mare, all’estate e alla grande tradizione popolare.

Per sei giorni Pozzuoli ospiterà il villaggio della pizza tra degustazioni, incontri, intrattenimento musicale e attività dedicate al pubblico, in un contesto completamente rinnovato. Per l’occasione sarà varato uno specifico piano organizzativo che prevede parcheggi dedicati, aree di sosta, collegamenti e servizi navetta con l’obiettivo di garantire un accesso fluido e ordinato all’area dell’evento durante tutte le giornate della manifestazione.

“Pozzuoli accoglie con orgoglio il Coca-Cola Pizza Village 2026 sul Lungomare Pertini. Un evento internazionale che unisce tradizione, turismo ed eccellenze del territorio, confermando la crescita della nostra città e la sua capacità di ospitare grandi appuntamenti popolari e culturali. Sarà una straordinaria occasione di promozione per Pozzuoli e per i Campi Flegrei, oltre che un’importante opportunità per il commercio e il turismo locale. Ringrazio gli organizzatori, gli uffici comunali e tutte le istituzioni coinvolte per il lavoro condiviso che renderà possibile questa grande festa aperta a cittadini e visitatori” – così Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli.

Al momento non è stato ancora reso noto il programma dei concerti ma sono state svelate le 22 pizzerie partecipanti. Intanto è già possibile acquistare i biglietti, sulla piattaforma online, per la serata inaugurale ad un prezzo ridotto: 2 menù completi, solo per la data del 7 luglio, costeranno solo 16 euro invece di 32 euro (quindi 8 euro a persona) includendo 2 pizze, 2 bibite e 2 dolci.

Le pizzerie presenti