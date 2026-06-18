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Coca Cola Pizza Village, svelate le pizzerie e i biglietti speciali: menù completo a 8 euro

Giu 18, 2026 - Veronica Ronza

Pizza Village

Dal 7 al 12 luglio 2026 arriva il Coca Cola Pizza Village, il grande evento dedicato alla prelibatezza partenopea che per la prima volta si terrà sul Lungomare Pertini di Pozzuoli, inaugurando un vero e proprio villaggio del gusto, con le più rinomate pizzerie del territorio.

Pizza Village 2026 sul lungomare di Pozzuoli: le pizzerie

Il Pizza Village cambia scenario e torna sul mare, spostandosi sul litorale flegreo. Una scelta che punta a valorizzare uno dei panorami più suggestivi dell’area metropolitana di Napoli, riportando il format in una dimensione fortemente iconica, nel caso di Napoli legata al mare, all’estate e alla grande tradizione popolare.

Per sei giorni Pozzuoli ospiterà il villaggio della pizza tra degustazioni, incontri, intrattenimento musicale e attività dedicate al pubblico, in un contesto completamente rinnovato. Per l’occasione sarà varato uno specifico piano organizzativo che prevede parcheggi dedicati, aree di sosta, collegamenti e servizi navetta con l’obiettivo di garantire un accesso fluido e ordinato all’area dell’evento durante tutte le giornate della manifestazione.

“Pozzuoli accoglie con orgoglio il Coca-Cola Pizza Village 2026 sul Lungomare Pertini. Un evento internazionale che unisce tradizione, turismo ed eccellenze del territorio, confermando la crescita della nostra città e la sua capacità di ospitare grandi appuntamenti popolari e culturali. Sarà una straordinaria occasione di promozione per Pozzuoli e per i Campi Flegrei, oltre che un’importante opportunità per il commercio e il turismo locale. Ringrazio gli organizzatori, gli uffici comunali e tutte le istituzioni coinvolte per il lavoro condiviso che renderà possibile questa grande festa aperta a cittadini e visitatori” – così Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli.

Al momento non è stato ancora reso noto il programma dei concerti ma sono state svelate le 22 pizzerie partecipanti. Intanto è già possibile acquistare i biglietti, sulla piattaforma online, per la serata inaugurale ad un prezzo ridotto: 2 menù completi, solo per la data del 7 luglio, costeranno solo 16 euro invece di 32 euro (quindi 8 euro a persona) includendo 2 pizze, 2 bibite e 2 dolci.

Le pizzerie presenti

  1. Ammaccamm
  2. Antica Pizzeria da Gennaro
  3. Da Mario
  4. Donna Sofia ai Tribunali
  5. Errico Porzio
  6. Farinati Pizza and More
  7. Fermento
  8. Guappo Amoriello senza glutine
  9. I Damiano pizza concept
  10. Il mio viaggio a Napoli
  11. I Mascalzoni latini
  12. Jessica De Vivo
  13. Lucignolo Bella Pizza
  14. Picea
  15. Pisani Pizzeria
  16. Pizzaingrammi
  17. Pizzeria roulette
  18. Porzio…ni
  19. Spicchi di Luna
  20. Vesi
  21. Vincenzo Capuano
  22. Zia Esterino Sorbillo

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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre