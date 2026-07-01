Meraviglia a Napoli, il Museo e Bosco di Capodimonte apre di notte: ingressi da 2 euro

Nel mese di luglio 2026, il Museo e Real Bosco di Capodimonte inaugura le aperture serali del celebre sito e parco partenopeo tra visite e spettacoli dal vivo.

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte apre le sue porte nelle sere di luglio con quattro aperture straordinarie e spettacoli del festival di danza e videoarte Movimentale, promosso e co-finanziato dal Comune di Napoli, ideato e diretto dall’associazione Interno 5, con la direzione artistica di Antonello Tudisco e la direzione organizzativa di Hilenia De Falco e Vincenzo Ambrosino.

Il museo sarà aperto di sera venerdì 3 e sabato 4 luglio, giovedì 23 e venerdì 24 luglio per quattro ore (19.30-23.30, ultimo ingresso alle ore 22.30) al costo di 5 euro (eccetto le agevolazioni e gratuità previste per legge). Il biglietto per i giovani fino al compimento dei 25 anni, anche per le aperture serali, è acquistabile al costo di 2 euro, come nei consueti orari di visita.

Venerdì 3 e sabato 4 luglio 2026 negli spazi aperti del cortile del Museo e nei pressi della Palazzina dei Principi antistante la Reggia, prenderanno vita le performance Corpi in parabola di Marianna Moccia/FUNA e Celeste Crin di Francesco Marilungo/ KÖRPER ispirate alle opere del museo La parabola dei Ciechi di Bruegel il Vecchio e a La Maddalena di Tiziano.

Nelle serate di giovedì 23 e venerdì 24 luglio sarà la volta di Senza Raggiungermi da Atalanta e Ippomene di Guido Reni di Emma Cianchi/ ARTGARAGE e Don’t you hear da Apollo e Marsia di Ribera di Linus Jansner che si terranno sempre negli spazi aperti del cortile del Museo e nei pressi della Palazzina dei Principi.

Nelle aperture serali del 3, 4, 23 e 24 luglio 2026 saranno visitabili entrambi i piani del Museo, la Galleria delle Porcellane appena inaugurata e le mostre di arte contemporanea da “Emilio Isgrò. Canto Napoli”, a “I segni dei Tempi. Carlo Maria Mariani a Capodimonte”, prorogata all’8 settembre fino a “Capodimonte ricorda Mimmo Jodice”, omaggio a uno dei più grandi protagonisti della fotografia contemporanea internazionale. Il Real Bosco ed il parco saranno aperti nei consueti orari.

I biglietti sono acquistabili sul posto oppure attraverso il sito e l’App di Musei Italiani. L’ultimo ingresso è previsto entro le ore 22:30.

I capolavori del museo sono diventati motivo di ispirazione per i coreografi attivando un dialogo profondo tra memoria e presente, tra estetica classica e linguaggi performativi.

Gli eventi di luglio del Festival sono a ingresso gratuito, prenotazione consigliata, scrivendo a movimentalefestival@gmail.com