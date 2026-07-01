Sal Da Vinci in lacrime per il Diploma: “Volevo cambiare mestiere. I miracoli esistono”

Ancora un importante riconoscimento per Sal Da Vinci: il cantante napoletano, reduce del successo al Festival di Sanremo, ha ottenuto il Diploma Accademico Honoris Causa in Canto Pop/Rock dal Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento.

Diploma Honoris Causa a Sal Da Vinci: “I miracoli esistono”

Ha raggiunto il punto più alto della sua carriera Sal Da Vinci, l’artista partenopeo che ha trionfato al Festival di Sanremo, con Per sempre sì, conquistando anche la platea internazionale dell’Eurovision. Intanto, il suo nuovo singolo Poesia, sulla scia di Rossetto e Caffè, sta già spopolando in tutta Italia.

Dal palco di Benevento, allestito presso l’housing universitario Il Molino, l’artista ha commentato, visibilmente commosso, il conferimento del prestigioso titolo, ricordando ancora una volta tutte le difficoltà superate per realizzare il suo più grande sogno.

“I palcoscenici sono state le mie aule. Quante volte ho pensato di fare un altro mestiere. Invece ho resistito, sono andato avanti. I miracoli esistono per chi continua a credere nel proprio sogno e non smette di perseverare” – ha detto l’artista.

Subito dopo ha incantato il pubblico con la sua musica, ringraziando il pubblico con un mini concerto che ha preceduto la cerimonia del conferimento del titolo accademico, alla presenza delle autorità civili e istituzionali, dei docenti, degli studenti e degli organi accademici del Conservatorio.