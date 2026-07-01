ALLERTA METEO, 24 ore di temporali a Napoli e in Campania tra vento e fulmini: quando

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico valido dalle ore 6:00 di domani, giovedì 2 luglio, alle ore 6:00 di venerdì 3 luglio 2026.

Allerta meteo in Campania 2 e 3 luglio 2026: l’avviso

Per circa 24 ore, dunque, potrebbero verificarsi rovesci e temporali sparsi, di moderata intensità, su tutto il territorio regionale. Nello specifico si prevedono:

Fenomeni temporaleschi caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con possibili danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi.

Possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc.).

Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno.

Possibile scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse.

Possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili.

“A causa di possibili rovesci e temporali, di moderata intensità, previsti dalle ore 6.00 di domani, giovedì 2 luglio, alle ore 6.00 di venerdì 3 luglio, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico. Saranno chiusi i parchi e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile Nord di Bagnoli” – si legge nella nota diffusa dal Comune di Napoli.