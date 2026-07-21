Meraviglia a Napoli, un concerto spettacolare in stazione: è gratis e aperto a tutti

Il 22 luglio 2026, alle ore 17:00, alla Stazione Centrale di Napoli si terrà un concerto aperto al pubblico che rientra nell’iniziativa “Concerti in stazione”, promossa da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

Concerto in stazione a Napoli: l’ingresso è gratis

La stazione partenopea ospiterà il concerto per violino e violoncello, messo in scena dal duo d’archi composto da Mariella Pizzuti (violino) e Francesca Fasolino (violoncello), si terrà nell’Atrio Principale della stazione partenopea e sarà aperto al pubblico.

Nella stazione, le due musiciste si inseriranno con la loro musica nello spazio e nel tempo, tra arrivi e partenze, incontri e attese, trasformando il quotidiano transitare dei passeggeri in un momento di ascolto e condivisione.

“Concerti in Stazione” rientra nel più ampio piano integrato con cui Rete Ferroviaria Italiana sta attuando un processo di rinnovamento delle stazioni ferroviarie, trasformandole in spazi attrattivi e dinamici, capaci non solo di ricoprire il ruolo fondamentale di hub per la mobilità integrata, ma anche di generare valore sociale.

L’evento è un esempio concreto di questa trasformazione e contribuisce a rendere la stazione di Napoli Centrale un punto di riferimento non solo per i passeggeri, ma anche per la comunità locale.