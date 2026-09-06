Sulle orme di Maria, la passeggiata mozzafiato sul Vesuvio tra fede e natura: è gratis

Domenica 6 settembre 2026 sul sentiero numero 11 del Parco Nazionale del Vesuvio prenderà il via “Sulle orme di Maria – Passeggiata tra fede e Natura”, un percorso di riflessione sul creato, sul rapporto tra Maria e il paesaggio vesuviano organizzato dalla Pro Loco Terzigno, insieme alla Comunità Parrocchiale di Maria Immacolata e all’associazione “Insieme per una Comunità Unita”.

Sulle orme di Maria, passeggiata tra fede e natura sul Vesuvio

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni di Maria Immacolata, patrona della Città di Terzigno, e nasce con l’intento di unire il cammino nella natura a un momento di conoscenza e riflessione. Durante la passeggiata si parlerà del valore della tutela dell’ambiente e del creato, del rapporto tra fede e natura e del legame tra Maria e il Vesuvio, raccontando cosa la figura mariana rappresenta da secoli per la comunità e come questo rapporto si intrecci con la storia, la cultura e il paesaggio del vulcano.

Il percorso sarà anche un’occasione per osservare il paesaggio vesuviano e i suoi mutamenti, approfondendo gli effetti dei fattori antropici e dei cambiamenti climatici in corso, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza sul rapporto tra comunità, ambiente e patrimonio naturale.

La passeggiata sarà libera e accessibile a tutti. L’appuntamento è fissato alle ore 9 e avrà una durata di circa un’ora. Per i partecipanti è consigliato portare con sé uno zainetto contenente una bottiglia d’acqua, o comunque di avere almeno dell’acqua a disposizione. A condurre il percorso sarà Francesco Servino, accompagnatore e divulgatore del territorio, vicepresidente della Pro Loco Terzigno. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 393 457 7654.