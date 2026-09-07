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Bambino di 5 anni al Santobono di Napoli: è stato morso da una vipera nel suo giardino

Set 07, 2026 - Veronica Ronza

Vipera

Un bambino di soli 5 anni è finito in ospedale dopo essere stato morso da una vipera mentre si trovava nel giardino della sua abitazione ad Oliveto Citra, in provincia di Salerno.

Bambino di 5 anni morso da una vipera: corsa in ospedale

L’episodio si sarebbe verificato nel pomeriggio di sabato mentre il piccolo giocava nel giardino dell’appartamento di famiglia. Improvvisamente la situazione sarebbe precipitata, i genitori che si trovavano all’interno della casa sarebbero stati allertati dalle urla del figlio, decidendo poi di portarlo subito al vicino pronto soccorso.

Il bambino sarebbe stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e, una volta accertato il contatto e conseguente morso del serpente velenoso, i medici dell’ospedale salernitano hanno deciso di trasferire il piccolo paziente presso il Santobono di Napoli, dopo un consulto con il Centro Antiveleni del Cardarelli.

Giunto presso il polo pediatrico partenopeo, il bambino sarebbe stato trattato con il siero anti-veleno e le sue condizioni sarebbero migliorate. Pur restando critica la situazione, non sarebbe in pericolo di vita.

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morso viperaOspedale Santobono
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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre