Jazz Festival, buona la prima: sold out per Raphael Gualazzi, 1.000 spettatori ai Mulini Marzoli

È Raphael Gualazzi la scintilla che mette in moto il Voci d’Autunno Jazz Festival 2026 a Torre del Greco con un concerto memorabile negli spazi esterni degli Ex Mulini Meridionali Marzoli.

Raphael Gualazzi apre il Jazz Festival ai Mulini Marzoli

Oltre due ore di concerto per il cantautore e pianista marchigiano che ha saputo farsi conoscere dal grande pubblico con diverse partecipazioni a Sanremo (vincendo, peraltro nel 2011 nella sezione Giovani) ma che trova nel jazz, con importantissime collaborazioni a livello internazionale, la sua dimensione ideale.

Un crescendo musicale che ha accompagnato la prima serata del Voci d’Autunno Jazz Festival a Torre del Greco, rassegna che giunge alla sua quarta edizione, la seconda sotto la direzione artistica di Gennaro Russo. Dalle melodie più soft che hanno riscaldato il pubblico fino ai ritmi accesi che l’hanno fatto scatenare.

Sold Out ai Mulini, 1.000 spettatori a Torre del Greco

Una location, quella degli ex Mulini Marzoli, che ospiterà per ogni venerdì e sabato di settembre, nomi importanti del panorama musicale nazionale e di oltre confine.

Spazi che si prestano ad una partecipazione cittadina accorata e numerosa che durante la prima serata si sono riempiti sia per quanto riguarda i 700 posti a sedere – limite massimo di sicurezza per l’area – sia per le aree circostanti transennate con un pubblico che ha apprezzato il concerto dall’inizio alla fine.

Voci d’autunno Jazz Festival 2026, il programma completo

La cornice degli ex Mulini Meridionali Marzoli si dimostra, ancora una volta, lo spazio cittadino ideale per questo tipo di serate, offrendo posto sia all’area concertistica che a una piacevolissima area food con vista sul porto. Quattro gli stand gastronomici che hanno riscosso un deciso successo anche per la scelta di valorizzare eccellenze del territorio campano come la friggitoria, formaggi e salumi ed in particolare della cultura gastronomica torrese come la semolella, molto apprezzata dagli spettatori giunti da fuori città.

Jazz Festival a Torre del Greco, il programma completo

La programmazione del Jazz Festival prosegue già da questa sera, 5 settembre, con Chanda Rule e la Sweet Emma Band. Ecco il programma completo:

5 settembre – Chanda Rule & Sweet Emma Band

11 settembre – Daniele Sepe – L’imbroglio sul lenzuolo, ospite Flavio Boltro

12 settembre – Sergio Cammariere

18 settembre – Ray Gelato & The Giants

19 settembre – Vincent Peirani Living Being IV – Time reflections

25 settembre – Karima – Canta autori

26 settembre – Athene Wilson & Luca Giordano Band.