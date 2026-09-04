Coppia investita sul marciapiede nel Napoletano: il conducente era geloso di loro insieme

Nella tarda serata di giovedì una coppia sarebbe stata investita da un’auto in via Campi Flegrei a Pozzuoli: si sarebbe trattato di un gesto volontario da parte del conducente, invaghito della donna e mosso da una forte gelosia nei suoi confronti.

Coppia investita a Pozzuoli: lui era geloso di lei

La donna, una 33enne, stava passeggiando sul marciapiede in compagnia del suo fidanzato, un 37enne. L’uomo alla guida dell’auto, un 43enne puteolano, alla vista dei due, mano nella mano, avrebbe improvvisamente deviato la carreggiata, travolgendoli in pieno.

Stando ad una prima ricostruzione, resa nota da Il Mattino, già da tempo il 43enne mostrava interesse nei confronti della donna. Avrebbe agito, dunque, spinto dalla gelosia nel vederla al fianco del suo compagno. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli che hanno avviato gli accertamenti del caso, risalendo all’identità dell’automobilista.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La coppia, nello schianto, avrebbe riportato alcune ferite e contusioni ma, per fortuna, nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Lei è stata giudicata guaribile in 5 giorni mentre per il compagno la prognosi è di 10 giorni.

A carico dell’uomo sarebbero emerse anche una serie di denunce già presentate dalla 33enne, probabilmente più volte minacciata dalla sua invadenza. La vittima, proprio nel luglio scorso, avrebbe richiesto il foglio di allontanamento. Il 43enne attualmente si trova presso la casa circondariale di Poggioreale, a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della convalida del fermo.