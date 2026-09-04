Occupano il suo posto disabili: Raffaele lascia un biglietto poi gli incendiano l’auto

Sarebbe stata incendiata a Marano di Napoli l’auto di Raffaele Rosa, 36enne affetto da sclerosi multipla e totalmente invalido. Un gesto che si legherebbe ad una ipotetica vendetta ai danni del cittadino.

Auto incendiata a Marano: il dramma di Raffaele

Raffaele, soltanto cinque mesi fa e tra mille sacrifici familiari, aveva acquistato una vettura nuova. Circa dieci giorni prima dell’incendio, avvenuto sotto casa sua, in viale Ungheria, aveva notato un’auto priva di qualsiasi autorizzazione parcheggiata indebitamente sullo stallo riservato ai disabili.

Il 36enne aveva deciso di lasciare un biglietto sul parabrezza, scrivendo in tono civile ed educato: “Ti auguro con tutto il cuore di poter avere i requisiti per parcheggiare qui”. Poche parole che potrebbero aver scatenato la reazione estorsiva da parte di ignoti. L’auto sarebbe stata, infatti, data alle fiamme causando un danno economico e logistico incalcolabile per una famiglia che vive già una condizione di profonda fragilità.

Sulla piattaforma GoFundMe è stata lanciata una raccolta fondi per consentire al giovane di poter riacquistare un’auto, indispensabile per le sue attività quotidiane. Al momento sono stati raccolti oltre 11 mila euro, raggiungendo quasi l’obiettivo dei 14 mila euro.

In molti hanno risposto, dunque, con amore e solidarietà, al vile comportamento di coloro che hanno inveito contro Raffaele, distruggendogli l’auto.