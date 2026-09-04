Arrivano le piogge atlantiche, dal caldo infernale alla svolta tra fresco e temporali: quando

Dopo l’ondata di caldo anomalo che sta caratterizzando questa prima settimana di settembre, stando alle previsioni meteo è in arrivo una svolta atlantica che darà il via ad una nuova fase di temporali anche al Sud.

Meteo, dopo il caldo c’è la svolta atlantica: temporali in arrivo

Secondo le stime de Il Meteo, dalla prossima settimana torneranno le cosiddette piogge atlantiche, responsabili di un vero e proprio cambio di rotta, dal caldo asfissiante ad un quadro climatico più dinamico e movimentato. Tra lunedì 7 e martedì 8 settembre il gran caldo continuerà a dominare la scena al Centro-Sud con l’anticiclone subtropicale africano che garantirà giornate pienamente estive. Sarà nella seconda parte della settimana che si assisterà ad un primo cambiamento.

Da mercoledì 9 settembre, infatti, aria più fresca e instabile attraverserà il paese, pilotata da una serie di cicloni in scorrimento sull’Europa Centro-Settentrionale. Si entrerà, così, nel pieno di una svolta atlantica causata dallo scontro di masse d’aria calda e umida con correnti fredde.

Non si escludono fenomeni estremi, soprattutto al Centro-Nord, tra violenti temporali e rischio grandinate. Successivamente il peggioramento si estenderebbe alle Regioni del Mezzogiorno facendo crollare i termometri su temperature decisamente più basse, fin sotto le medie climatiche del periodo.

Un primo vero e proprio stop al caldo rovente di questa estate che potrebbe spianare la strada ad una seconda parte di settembre maggiormente instabile, con possibilità di maggiori flussi perturbati ed un calo generale delle temperature. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione attuale.