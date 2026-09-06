Studentessa di 24 anni investita a Napoli, è grave in ospedale: alla guida un 19enne

Identificato il pirata della strada che, nella serata di venerdì, avrebbe investito la studentessa di 24 anni, originaria di Lecce, in viale Anton Dohrn, a Napoli.

Napoli, identificato il 19enne che ha investito la studentessa

Gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale, per risalire al responsabile dell’incidente, si sono avvalsi dell’acquisizione delle immagini di videosorveglianza della zona, dei dati delle telecamere cattura targhe e della collaborazione di un testimone che, a bordo della sua auto ferma nel traffico della corsia opposta, aveva assistito alla terribile scena ed ha consegnato al personale dell’Infortunistica le immagini della dashcam della sua auto.

In questo modo gli agenti hanno potuto circoscrivere le indagini ad un gruppo di veicoli della tipologia ripresa. Proprio mentre erano in corso le attività investigative, il conducente della autovettura, un giovane di 19 anni, responsabile dell’investimento e della fuga con omissione di soccorso si è costituito. Per lui è scattata la denuncia per lesioni personali stradali aggravate dalla fuga, gli è stata ritirata la patente, l’autoveicolo è stato sottoposto in sequestro. Restano gravi intanto le condizioni della giovane studentessa di 24enne.

L’incidente si è verificato intorno alle 23 quando la 24enne, in compagnia di un gruppo di amici, stava attraversando il Viale Dohrn, dal lato mare, verso la Villa Comunale. Giunta al centro della careggiata e’ stata investita da un autoveicolo che percorreva la stessa strada con direzione di marcia Piazza della Repubblica. Subito dopo l’impatto il conducente del veicolo si e’ allontanato senza prestare soccorso.

Subito gravi sono apparse le condizioni della giovane studentessa leccese che è stata trasportata, dal personale del 118, presso l’ospedale del Mare dove rimane ricoverata in gravi condizioni.