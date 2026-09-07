“Le mogli di Nerone” ad Oplontis, revocazione storica sotto le stelle

L’11 settembre la Villa di Poppea ad Oplontis offre ai visitatori aperture straordinarie serali, con la possibilità di usufruire di visite guidate e performance teatrali.

“Le mogli di Nerone” in scena ad Oplontis

Il Gruppo Storico Oplontino, in collaborazione con ‘Archeoclub d’Italia – sede di Torre Annunziata “Mario Prosperi”, Ospitalità Diffusa per un Turismo di Qualità e il Centro Studi Storici Nicolò d’Alagno, offre ai visitatori una serata unica con “Le mogli di Nerone”ad Oplontis. Si potrà assistere, infatti,ad una performance teatrale dedicata a figure storiche di donne legate all’imperatore Nerone: Ottavia, Poppea e Statilia.

Una viaggio storico all’interno della Villa

I monologhi si svolgeranno di sera nella cornice unica della Villa di Poppea, creando un dialogo autentico fra passato e presente. Le storie delle mogli di Nerone si faranno portavoce delle dinamiche e degli intrighi di amore e potere nelle corti dell’Antica Roma, dando vita al suggestivo sito oplontino. Oltre la performance, il percorso offre anche visite guidate nelle stanze affrescate e nei giardini della Villa.

Locandina dell’evento

Un’occasione per valorizzare la Villa di Oplontis

Testimonianza unica della ricchezza dell’Antica Roma, la Villa di Poppea ad Oplontis è fra i siti più belli della Grande Pompei. Nonostante ciò, dopo un’iniziale ripresa dal periodo di chiusura della pandemia, il numero annuale di visitatori al sito cala di anno in anno.

Iniziative come quella lanciata dal Gruppo Storico Oplontino, le cui edizioni precedenti hanno registrato un’ottima partecipazione, costituiscono un prezioso strumento di valorizzazione per la Villa, troppo spesso dimenticata. Una cura più attenta e costante trasformerebbe il sito in una meta turistica imperdibile per chiunque si trovi nel territorio vesuviano.