A Napoli arriva il pop-up store delle ceramiche più amate d’Europa: 3 giorni di sconti

Dal 18 al 20 settembre 2026 a Napoli arriva il pop-up store di Motel a Miio, il brand di ceramiche con oltre 50 negozi in Europa che approda nella città partenopea direttamente dal Portogallo.

Motel a Miio, il pop-up store di ceramiche a Napoli

Motel a Miio propone una vasta gamma di ceramiche uniche, rigorosamente fatte a mano, offrendo un’ampia offerta di piatti, tazze, vasi colorati, bicchieri, decorazioni per case e negozi. Il brand nasce dall’ingegno delle sue fondatrici, Anna e Laura, che durante un viaggio di famiglia in Portogallo hanno avuto modo di scoprire e conoscere le ceramiche artigianali locali. Di qui l’idea di condividere questi pezzi unici, dalle sfumature eleganti, con il resto del mondo.

Motel a Miio muove i primi passi a Monaco di Baviera, con l’apertura del primo negozio a tempo, per poi estendersi in tutta Europa con circa 50 negozi che richiamano perfettamente il fascino della natura portoghese, diventando uno dei marchi più amati del settore.

Gli appassionati del brand potranno visionare ed acquistare svariati prodotti presso il pop-up store che sarà allestito da Agorà Morelli, in via Domenico Morelli, a Napoli, dal 18 al 20 settembre. L’ingresso è gratuito e per tutti coloro che si registreranno online al pop-up è prevista una beach bag in regalo.

Tra stoviglie e creazioni originali, lo store partenopeo proporrà una grande varietà di articoli a prezzi scontati dal 30% al 70%. Tutti i prodotti saranno disponibili fino ad esaurimento scorte. Lo store rimarrà aperto osservando i seguenti orari: venerdì 18 dalle 15:00 alle 19:00, sabato 19 dalle 10:00 alle 19:00 e domenica 20 dalle 10:00 alle 18:00.