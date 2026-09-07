Premio Torre d’Autore, la musica campana protagonista: il 13 settembre la serata finale a Torre del Greco

Il 13 settembre si terrà presso il Complesso ex Mulini Meridionali Marzoli a Torre del Greco la serata conclusiva del Premio Torre d’Autore, ideato e promosso dall’associazione culturale Do Bemolle APS.

L’identità artistica al centro della serata

Premio Torre d’Autore è un progetto che punta alla valorizzazione dei talenti nascosti del territorio.

«L’idea nasce dalla convinzione che oggi ci sia bisogno di tornare ad ascoltare le parole e le storie degli artisti, soprattutto dei più giovani”, si legge nel comunicato dell’Associazione, “In un panorama musicale spesso dominato dalla velocità, dai numeri, dalle logiche dell’immagine e della fruizione immediata, Torre d’Autore vuole riportare al centro la canzone come forma d’arte e di pensiero».

Protagonista della serata sarà, infatti, la scrittura musicale, come strumento di dialogo fra le proprie radici e il presente.

Performance degli artisti e ospiti speciali

La serata del 13 settembre offrirà la possibilità di assistere a performance inedite da parte dei giovani finalisti, accompagnati da numerose personalità del panorama musicale e culturale.

Oltre alla consegna del Premio Torre d’Autore, la serata rappresenterà per Torre del Greco un’occasione di celebrazione della musica d’autore campana, con particolare attenzione al territorio torrese. Il premio intende, infatti, «contribuire a costruire una nuova narrazione della città, mettendo in relazione il suo patrimonio, la sua storia e i suoi luoghi con la creatività delle nuove generazioni»

Una location significativa per il Premio Torre d’Autore

Anche la scelta della location in cui si terrà la premiazione non è casuale. Il Complesso ex Mulini Meridionali Marzoli, legato alla storia industriale della città, si trasforma in occasione del Premio in luogo di dialogo fra la storia cittadina e la nuova generazione artistica.

Quella del 2026 è soltanto la prima edizione del Premio Torre d’Autore, che potrà diventare spazio permanente per coloro che desiderano coltivare la propria vena artistica.