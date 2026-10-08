“Sulle orme della Fenice”, il Vesuvio racconta la sua rinascita con escursioni guidate gratuite

Il Vesuvio torna a raccontarsi attraverso i suoi sentieri con “Sulle orme della Fenice: dalle fiamme del 2025 alla rinascita del bosco”, l’iniziativa organizzata dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio nell’ambito della Settimana della Protezione Civile in Campania. L’obiettivo è trasformare le aree colpite dal grande incendio dell’agosto 2025 in un luogo di conoscenza, riflessione e sensibilizzazione sulla prevenzione degli incendi boschivi.

Dalle ferite dell’incendio del 2025 alla rinascita del bosco: escursioni, prevenzione e conoscenza del territorio

Conoscere un territorio significa anche imparare a proteggerlo. È questo il principio che anima “Sulle orme della Fenice” sul Vesuvio. L’iniziativa propone, infatti, un modo nuovo e consapevole di vivere il vulcano: non soltanto come luogo da attraversare, ma come patrimonio naturale e culturale da conoscere, rispettare e tutelare.

Il nome della rassegna richiama la fenice, simbolo di rinascita, e assume un significato particolarmente forte alla luce degli incendi che hanno colpito il territorio vesuviano nel 2025. Camminare oggi sui sentieri interessati dal passaggio del fuoco significa quindi confrontarsi direttamente con la fragilità dell’ecosistema e, allo stesso tempo, osservare i primi segnali della sua capacità di rigenerarsi.

La conoscenza dei sentieri diventa così uno strumento di educazione ambientale. Attraverso le escursioni guidate, i partecipanti possono comprendere la conformazione del territorio, riconoscere gli ambienti naturali e acquisire maggiore consapevolezza dei comportamenti corretti da adottare durante la frequentazione del Parco, evitando di adottare comportamenti rischiosi, fra le possibili cause di incendi boschivi.

Si inserisce nel percorso anche la collaborazione con la Croce Rossa Italiana, che durante le giornate propone dimostrazioni di primo soccorso e attività dedicate alla sicurezza e all’autoprotezione. La rassegna punta così ad unire ambiente, prevenzione e protezione civile.

Per i cittadini, gli appuntamenti principali sono sabato 10 e domenica 11 ottobre. Le escursioni sono gratuite e accompagnate dalle guide del Parco, con prenotazione obbligatoria attraverso il numero verde della Sala Operativa Regionale Unificata (800 23 25 25). Il punto di ritrovo è la Pineta di Terzigno, in via Vecchia Campitelli, nelle adiacenze del campo sportivo.

Sono previsti diversi itinerari: il Percorso Alfa, di circa due ore e a bassa difficoltà, e il Percorso Beta, di circa quattro ore e di difficoltà media. Domenica 11 ottobre è inoltre previsto il Percorso Gamma, sul Sentiero n. 11, dedicato alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori. Il Campo Base sarà visitabile liberamente dalle 9:30 alle 18:00.