Nuove e drastiche restrizioni a Napoli per contenere l’aumento dei contagi: sono stati annullati definitivamente il concerto di Andrea Sannino e i concerti della rassegna “Invito a corte” al Teatro San Carlo.

In vista dell’ultima ordinanza n. 75 del 29 settembre 2020 emanata dalla Regione Campania, contente misure di prevenzione e contenimento del contagio Covid-19, secondo cui essendo stato registrato in Campana, nelle ultime settimane, un aumento dei casi di contagio, il Presidente della Regione Campania, ha varato nuove e drastiche restrizioni. Per questo sono stati annullati i concerti della “Invito a corte” programmati nei giorni 3 e 4 ottobre nella Sala Rari e sulla Terrazza della Biblioteca Nazionale.

E non solo: è stato annullato anche quello di Andrea Sannino del 3 ottobre 2020. A comunicarlo è lo stesso artista in un post su Facebook.

Comunicato stampa

In vista dell’ultima ordinanza n. 75 del 29 settembre 2020 emanata dalla Regione Campania, contente… Pubblicato da Andrea Sannino su Martedì 29 settembre 2020

Per entrambi gli eventi ci sarà un rimborso. “Si specifica inoltre, che per le 1500 persone in possesso dei biglietti è previsto il rimborso totale,chiamando al numero 081629908”, scrive Sannino sulla pagina Facebook.

“Penso alle decine di professionisti che lavorano con me. Agli effetti che questa ennesima MAZZATA puó avere su un settore ormai distrutto da questo 2020”, continua l’artista. Per quanto riguarda le modalità di recupero dei biglietti al San Carlo è possibile contattare la biglietteria al numero 0817972331 o via mail all’indirizzo biglietteria@teatrosancarlo.it.