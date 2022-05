Marcello Coleman in concerto all’Adrenalina di Napoli

Domenica 15 Maggio Adrenalina, in via Melisurgo 46, ospiterà Marcello Coleman, ex frontman degli Almamegretta, che da oltre 25 anni suona e canta il reggae in Italia. Nasce a Napoli da padre americano e madre italiana, da adolescente inizia a creare e a collaborare con molte bands partenopee.

Adrenalina è un locale gestito dall’agenzia di comunicazione Millimetrica di Luigi Aprea ed è del tutto fuori gli schemi con serate diverse come La Corrida, la festa dei single, la serata giochi, gli awards musicali o il Karaoke Challenge. Il team di Millimetrica è già noto per gli eventi del Calendario delle Spose ed il Calendario delle Studentesse e ha scelto la propria casa degli eventi nel cuore di Napoli nei pressi del Maschio Angioino.

Save the Date: Marcello Coleman all’Adrenalina Domenica 15 Maggio ore 21 un appuntamento da non perdere.

Ingresso 10 euro con drink – è OBBLIGATORIA la prenotazione tramite WhatsApp al 3338921583.

La seconda consumazione costa tra 1 e 5 euro in base al drink.

Adrenalina, Lounge Aperitif Music

via Melisurgo 46 Napoli