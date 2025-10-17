Vesuvio Live

Angels of Love al Rama Beach: festa per Ron Carroll con le leggende del clubbing mondiale

Ott 17, 2025 - Redazione Vesuviolive

Angels of Love per Ron Carroll

Un tributo nel segno della musica, dell’amicizia e della solidarietà. Domenica 19 ottobre, al Rama Beach di Napoli, gli Angels of Love organizzano un maxi evento dedicato a Ron Carroll, leggenda della house music scomparsa prematuramente e voce di alcune celebri hit di Bob Sinclar.

Sul palco si alterneranno alcuni tra i DJ e vocalist più influenti della scena mondiale. Tra questi Mike Dunn, icona della house di Chicago e autore di collaborazioni con artisti del calibro di Syleena Johnson, Byron Stingley e Mina Jackson.

Sul palco le leggende del Ministry of Sound

Dall’Inghilterra arriveranno Justin Berkmann, fondatore del mitico Ministry of Sound di Londra, e Bert Bevans, DJ resident del club e produttore che ha remixato artisti come Paul McCartney, Depeche Mode e Red Hot Chili Peppers. Le loro performance renderanno omaggio all’anima più autentica del clubbing internazionale.

A completare il cast ci sarà anche Kym Mazelle, storica voce amica di Michael Jackson, celebre per aver raggiunto il 13° posto delle classifiche britanniche e per aver firmato la colonna sonora del film cult Romeo + Giulietta, triplo disco di platino negli Stati Uniti.

Musica, inclusione e solidarietà

A condividere la consolle, come sempre, anche la crew degli Angels of Love, composta da Fiore, Simi, Jg Bros e dApuleo, pronti a portare sul palco la loro energia napoletana. L’evento, che durerà per tutta la giornata, prevede anche un’area kids sorvegliata, pensata per consentire ai genitori di rilassarsi e ballare in libertà.

Il tributo a Ron Carroll avrà anche una forte impronta solidale: parte del ricavato sarà infatti devoluto all’associazione AutismAid, realtà napoletana che sostiene le famiglie con figli affetti da sindrome di Asperger. Sul palco salirà anche Daniele Somma, DJ e produttore autistico che ha trasformato la musica nella sua più autentica forma di espressione, conquistando il pubblico in tour internazionali.

