Stasera in TV il concerto di Sal Da Vinci, da Gigi D’Alessio a Renato Zero: gli ospiti

Napoli – Questa sera, mercoledì 17 dicembre, andrà in onda su Canale 5 il concerto evento di Sal Da Vinci intitolato Sal Da Vinci – Stasera…che sera!

Sal Da Vinci in concerto a Napoli: lo show su Canale 5

Lo show che celebra gli oltre 40 anni di carriera dell’artista, atteso a febbraio fra i big di Sanremo, si è tenuto lo scorso settembre sul palco di Piazza del Plebiscito e questa sera sarà trasmesso in televisione, regalando nuovamente una serata di musica e intrattenimento ai telespettatori.

Insieme a Sal Da Vinci, tra nuove hit e classici della canzone italiana e napoletana, si esibiranno vari artisti della scena musicale napoletana e italiana. Tra questi: Renato Zero, Gigi D’Alessio, Serena Brancale, Raf, Fausto Leali, Clementino e Francesco Da Vinci.

Prenderanno parte allo show anche Paolo Bonolis, Martina Stella e Fabio Esposito, Federica Abbate. Ad arricchire lo spettacolo, una prestigiosa orchestra di 45 elementi diretta dal Maestro Adriano Pennino, affiancata da un corpo di ballo con coreografie firmate da Ilir Shaqiri.

Un grande traguardo per il cantante napoletano del tormentone “Rossetto e Caffè” che proprio il prossimo febbraio tornerà in televisione, stavolta sulla Rai, per il Festival di Sanremo. Sal Da Vinci farà parte, infatti, dei big in gara dell’edizione 2026 del prestigioso festival della canzone italiana.