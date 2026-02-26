Il Codice Atlantico di Leonardo Da Vinci a Napoli: la mostra spettacolare a Santa Chiara

A Napoli la mostra dedicata al Codice Atlantico, la più ampia raccolta di disegni e scritti di Leonardo da Vinci giunta fino ai giorni nostri. L’esposizione, curata da Alberto Rocca, presenta tre fogli originali provenienti dalla Biblioteca Ambrosiana, dove il manoscritto è conservato.

Il Codice Atlantico comprende 1.119 fogli databili tra il 1478 e il 1519 e raccoglie studi su macchine, architettura, ingegneria idraulica, anatomia, botanica e geometria. Il nome deriva dal grande formato delle pagine, simile a quello degli atlanti geografici, mentre la collezione venne assemblata nel XVI secolo dallo scultore Pompeo Leoni riunendo fogli provenienti da vari taccuini di Leonardo.

La mostra sul Codice Atlantico di Leonardo al Chiostro di Santa Chiara

L’esposizione si svolge nel Chiostro di Santa Chiara e offre ai visitatori l’opportunità di osservare da vicino tre pagine del Codice Atlantico, identificate come fogli 518, 816 e 239 . L’obiettivo è approfondire il metodo di lavoro di Leonardo e alcune delle caratteristiche più affascinanti della sua produzione scientifica e artistica.

Uno dei focus principali riguarda la celebre scrittura “specchiata” utilizzata dall’artista: la mostra analizza la grafia di Leonardo, le sue variazioni nel tempo, la lingua utilizzata e le possibili ragioni di questo sistema di scrittura così originale.

Disegno, scienza e metodo di Leonardo

Attraverso supporti multimediali viene raccontata la ricchezza dei codici leonardeschi presenti nel mondo e il loro ruolo nello sviluppo del pensiero scientifico e artistico del Rinascimento. Nei fogli esposti compaiono figure antropomorfe che permettono di studiare il tratto pittorico, il trattamento delle ombre e la costruzione dei volti.

Allo stesso tempo, le pagine mostrano studi geometrici e annotazioni tecniche che rimandano ai rapporti tra Leonardo e studiosi del suo tempo, tra cui il matematico Luca Pacioli, figura chiave nello sviluppo della ricerca scientifica dell’epoca.

Il percorso espositivo e i costi

La mostra è organizzata in tre sezioni principali: una dedicata alla vita di Leonardo e all’evoluzione della sua scrittura, una incentrata sui fogli legati ai grandi capolavori pittorici e una terza che accompagna il pubblico nell’analisi dettagliata delle tre pagine esposte, con ingrandimenti e trascrizioni dei testi.

Per visitarla è previsto un supplemento rispetto al biglietto del complesso monumentale. Il costo aggiuntivo è di 2 euro per la tariffa standard, 1 euro per ridotti e categorie speciali. L’ingresso al complesso ha invece un costo di 7 euro intero, 5 euro ridotto e 4 euro per i ragazzi tra 8 e 18 anni, a cui possono aggiungersi eventuali servizi come visite guidate o accesso prioritario.