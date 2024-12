I grandi esclusi di Sanremo 2025: dalla rabbia di Albano e Sfera Ebbasta al “no” di Geolier

Ieri pomeriggio al TG1, Carlo Conti ha annunciato la lista dei cantanti che faranno parte del casting di Sanremo 2025. Tante l’esclusioni eccellenti, alcuni sono i grandi delusi della giornata. Ha fatto scalpore la vicenda legata al rapper Sfera Ebbasta che subito dopo la fine del telegiornale ha avviato una diretta social dove ha “dedicato” un dito medio al nuovo direttore artistico per l’esclusione. Non è l’unico però che ha dimostrato delusione per la mancata partecipazione alla 75esima edizione del Festival.

Tutti i grandi esclusi di Sanremo 2025. Tanti infelici e delusi dai nomi di Carlo Conti

Oltre la vicenda legata a Sfera Ebbasta, uno dei grandi delusi dall’esclusione è Albano. Il cantante pugliese a domanda precisa preferisce esclamare un “no comment”, scottato dalla cocente delusione.

Tanti i big esclusi dalla gara che si svolgerà nel mese di febbraio, tra cui anche: Irene Grandi, Enrico Nigiotti, Sal Da Vinci, Arisa, Blanco, Petit, Gazzelle, Benji e Fede, Alex Britti, Nina Zilli, Madame, LDA, Raf, Michele Bravi, Mara Sattei, Myss Keta. Senza dimenticare i Jalisse che per il 28esimo anno di fila hanno incassato un “no”, preso con ironia dalla coppia che ha brindato in diretta social con due birre.

Nonostante i tanti campani in gara, c’è delusione per l’assenza di Geolier, rumors però spiegano che il cantante ha preferito non partecipare, complice la spiacevole situazione che si creò lo scorso anno con stampa e pubblico.

Altro grande escluso è Blanco, il cantante vincitore nel 2022 insieme a Mahmood era uno dei grandi attesi per la 75esima edizione. Per il romano però pesa l’esibizione fuoriluogo del 2023, dove spaccò la scenografia per uno scatto di ira. Le polemiche sono ancora all’inizio e adesso si aspettano le voci di molti protagonisti che sono stati esclusi.