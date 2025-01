Sanremo 2025, Giorgia favorita per la vittoria finale: le quote dei bookmakers

Sanremo 2025, Giorgia favorita per la vittoria secondo i bookmakers: le quote

Sanremo 2025 inizia ad entrare nelle case degli italiani, pronti a immergersi nell’atmosfera totalizzante del Festival e a farsi rapire dalle performance dei propri artisti del cuore.

Circolano in queste ore i nomi dei/delle probabili co-conduttori/co-conduttrici di Carlo Conti: in attesa di notizie ufficiali, i rumors accendono i riflettori su Geppi Cucciari, Katia Follesa, Serena Rossi, ma anche su Mahmood e Annalisa.

Per ciò che riguarda i partecipanti, invece, è già tutto pronto: saranno 30 i big in gara pronti a sfidarsi a suon di corde vocali e testi per vincere il prestigioso festival della canzone italiana. Ma qual è la previsione dei bookmakers sul papabile vincitore di questa 75esima edizione? Stando al confronto delle quote sul vincente di Sanremo 2025 di Superscommesse, in pole position nell’elenco dei principali favoriti troviamo Giorgia, una delle più belle voci italiane e vincitrice di Sanremo 1995 con il brano “Come saprei”.

Sanremo 2025, le quote: per i bookmakers è Giorgia la favorita, seguita da Elodie

Elodie risulta la seconda maggiore accreditata, ma attenzione a Olly e Rocco Hunt: le quotazioni dei due artisti, infatti, hanno subito un abbassamento dopo l’annuncio dei titoli dei loro brani. Il cantante-rapper napoletano, ad esempio, è passato da una quota 26.00 a una che varia tra 7.50 e 11.00. Seguono poi Irama, Achille Lauro, Noemi e Francesco Gabbani. Infine, una lunga lista di underdog, tra i quali certamente emergerà una sorpresa.



Di seguito la top 10 dei big favoriti alla vittoria di Sanremo 2025 secondo i principali bookmakers: