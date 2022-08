Meteo, stop caldo africano. Italia spaccata in due nei prossimi giorni: alta pressione al Nord e gran parte del Centro e vortice ciclonico dai Balcani al Sud.

Meteo, stop caldo africano: in arrivo temporali

Il vento di Maestrale, oltre a riportare un clima più accettabile su tutte le regioni, favorirà la formazione di un vortice che dai Balcani punterà le regioni meridionali. Il tempo sarà soleggiato al Nord e sul resto delle regioni, in particolare al Sud, “l’atmosfera diventerà via via sempre più instabile e con temporali anche molto forti che, specie da Martedì 23, colpiranno Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia centro-orientale“. A dirlo sono gli esperti de ilmeto.it.

Ci sarà il rischio di grandine intensa, con la possibile formazione di vortici d’acqua o, in casi più estremi, di tornado. Le temperature si manterranno in media fino a Mercoledì 24, poi torneranno a salire sopra la media di qualche grado, ma il caldo sarà sopportabile.

Secondo gli esperti non tornerà più il caldo africano che ha caratterizzato questa estate 2022, le città torneranno a respirare e non si sfioreranno più i 40°.

Caldo africano dopo il maltempo

Dopo una breve tregua dalle temperature bollenti, le previsioni meteo avevano annunciato l’arrivo di una nuova ondata di caldo al Sud, con temperature che hanno superato i 40 gradi in diverse regioni.

Nei giorni scorsi l’instabilità aveva preso il sopravvento regalando un Ferragosto incerto in alcune zone del Paese. Anche a Napoli e in altre città campane il maltempo aveva caratterizzato le ultime settimane. Molte erano state le allerte meteo emanate e prorogate dalla Protezione Civile della Campania.