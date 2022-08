METEO/ Dopo il maltempo farà ancora più caldo: picchi di 44 gradi al Sud

Dopo una breve tregua dalle temperature bollenti, le previsioni meteo preannunciano l’arrivo di una nuova ondata di caldo al Sud, con temperature che supereranno i 40 gradi in diverse Regioni.

Previsioni meteo, nuova ondata di caldo al Sud

Nei giorni scorsi l’instabilità ha preso il sopravvento regalando un Ferragosto incerto in alcune zone del Paese. Anche a Napoli e in altre città campane il maltempo ha caratterizzato le ultime settimane. Fino alle 14:00 di oggi, 16 agosto, è infatti ancora in vigore l’avviso di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile regionale.

Eppure, come stimato da i meteorologi de Il Meteo, nei prossimi giorni l’anticiclone africano tornerà a colpire l’Italia dando il via all’ennesima fiammata di questa rovente stagioni: molte Regioni potrebbero raggiungere picchi superiori ai 40 gradi.

Già da oggi, martedì 16 agosto, le bollenti masse d’aria di origine sahariana inizieranno ad avvolgere l’area del basso Tirreno per poi estendersi. Il gran caldo si farà sentire maggiormente al Sud e sulle due isole maggiori ma tra mercoledì e giovedì, 17 e 18 agosto, interesserà anche buona parte del Centro. Nelle regioni meridionali, e soprattutto in Sicilia e Sardegna, le temperature torneranno a salire superando anche i 40 gradi. Anche su tutto il comparto tirrenico farà molto caldo con punte di 38 gradi anche a Roma.

Verso il finire della settimana, tra giovedì e venerdì, 18 e 19 agosto, la bolla incandescente si spingerà sempre più a Sud portando a picchi record su Sicilia, area ionica di Calabria, Basilicata e gran parte della Puglia. Si attendono, infatti, valori prossimi ai 43/44 gradi. Al contrario, invece, l’anticiclone non riuscirà a colpire particolarmente il Nord dove tornerà un po’ di caldo ma senza particolari eccessi.

Si tratterà di una nuova ondata di caldo destinata a durare pochi giorni: già dal 20 agosto, nel nostro Paese, dovrebbero giungere correnti più fresche dall’Atlantico. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.