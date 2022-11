Meteo, in arrivo un altro ciclone: temporali e freddo per tutto il weekend

Meteo, ciclone in arrivo. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma maltempo sull’Italia durante il weekend.

Meteo, ciclone in arrivo: pioggia e freddo nel weekend

Nelle prossime ore ci saranno nubifragi al Sud per una bassa pressione di circa 1005 hPa centrata sul Mar Ionio. Sono attese piogge molto intense specie su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, qualche acquazzone è previsto anche su Napoli e la Campania, Molise ed Abruzzo.

Ci sarà ancora un ciclone, il terzo in 7 giorni: “in questo mese di Novembre sono cadute più piogge rispetto al cumulato totale registrato nei primi 10 mesi siccitosi del 2022“. Questo terzo ciclone porterà maltempo sulle regioni meridionali: sono attesi anche 100 mm di pioggia in 24 ore sulla Calabria ionica ed un’intensificazione del vento con raffiche fino a 60/70 km/h in prevalenza da Nord-Est.

Dicembre inizierà invece con un miglioramento che durerà poco, infatti ci sarà una nuova perturbazione nel weekend che porterà piogge diffuse su tutta l’Italia. Maltempo oggi al Sud, poi ci sarà una piccola tregua domani; da Venerdì 2 Dicembre torneranno le piogge diffuse al Centro-Nord con neve sulle Alpi oltre i 600 metri e sull’Appennino settentrionale oltre i 900 metri.

Sabato tempo invernale al Nord con neve fino ai 5/600 metri sulle Alpi e piogge sparse in pianura, tempo autunnale invece al Centro-Sud con piogge intense specie su Lazio e settori ionici.