Meteo, Italia ribaltata: arriva la Primavera e il caldo ma non al Sud

Meteo, caldo e primavera. Dopo gli ultimi giorni di pioggia e freddo nei prossimi giorni ci sarà un aumento delle temperature ma non in tutta la Penisola.

Meteo, caldo e primavera solo al Nord

Gli esperti de ilmeteo.it assicurano che “il vortice ciclonico, responsabile del maltempo degli ultimi giorni e che tuttora influenza parte d’Italia, tenderà gradualmente a spegnersi“.

A partire da oggi Venerdì 3 Marzo, ma non per tutti: infatti, “il tempo tornerà stabile e soleggiato solamente al Nord, dove di conseguenza lieviteranno le colonnine di mercurio“. Mentre il sud sarà ancora sotto scacco del maltempo e del freddo.

Avremo quindi un’Italia ribaltata. Al Sud infatti l’aumento termico sarà meno evidente, per via di una maggiore incertezza sul fronte meteo, figlia proprio del vortice ciclonico che manterrà un clima più fresco. Farà eccezione solamente la Sicilia, dove si potrà godere di maggiori ore di sole grazie a cui le temperature si inerpicheranno fin verso i 16/18°C.Temperature massime previste per Domenica 5 Marzo.

Giorni di allerta meteo

Allerta meteo in Campania per il 2 marzo 2023. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di colore giallo, che segue quello in vigore fino del 1 marzo. Sono stati infatti giorni di maltempo in Campania. Le precipitazioni hanno riguardato in particolar modo i settori ricadenti nella fascia costiera, sparse e che hanno assunto carattere di rovescio o temporale.