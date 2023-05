Arriva il Ciclone Tunisino, temporali e grandinate al Sud: sembrerà ancora dicembre

Stando alle previsioni meteo, nel corso del weekend nel nostro Paese si farà strada un altro ciclone, proveniente dalla Tunisia, dando inizio ad una nuova fase di maltempo che colpirà anche Napoli e la Campania.

Meteo, arriva il ciclone tunisino: ancora temporali a Napoli e in Campania

Dopo una breve tregua, la giornata di sabato, 20 maggio, sarà nuovamente interessata da correnti instabili con l’arrivo del nuovo e insidioso vortice ciclonico che scatenerà forti piogge e temporali soprattutto in Piemonte ma anche nel resto del Nord mentre al Sud e sulle isole maggiori non si escludono eventi estremi come grandinate, nubifragi e forti raffiche di vento.

Uno scenario che dominerà anche nella giornata di domenica, 21 maggio, con rovesci temporaleschi soprattutto al Nordovest, sul versante tirrenico e sulle isole maggiori. Al Nordest e sul lato adriatico, invece, le temperature subiranno un graduale aumento.

“Vivremo ancora la maledizione del weekend: in questo mese di maggio è stato bello e caldo solo il fine settimana del 6 e 7. Nella giornata di sabato sono previste piogge diffuse. Un anno fa registravamo temperature massime di 31 gradi, ora abbiamo ancora il piumino e l’impermeabile addosso. Le piogge più forti sono previste in Piemonte, Sicilia, Calabria e gran parte delle tirreniche” – ha spiegato il meteorologo Antonio Sanò de Il Meteo.

“Quando arriverà il caldo? Alcune novità potrebbero arrivare la prossima settimana. E’ prevista una nuova sensazione di caldo improvviso, ma non per tutti. Dopo settimane di ‘Maggembre’, un maggio travestito da dicembre, ci sembrerà di soffocare dal caldo. Questo clima quasi estivo però toccherà solo le regioni settentrionali e la Toscana. Da Roma in giù le temperature si manterranno ancora sotto media con frequenti temporali pomeridiani“ – ha concluso.

Un cambiamento che non toccherà, dunque, nemmeno la città partenopea: le previsioni preannunciano piogge e forti temporali anche dopo il weekend, probabilmente per tutta la prossima settimana.